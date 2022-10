Depurazione in Calabria, Occhiuto: “Troppi scarichi abusivi e fogne finiscono nel mare. C’è ancora tanto da fare”

“Abbiamo ottenuto il 40-50% dei risultati, era quello che ci aspettavamo perché sulla depurazione c’è tantissimo da fare”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video pubblicato su facebook, a margine di una conferenza stampa a Vibo Valentia per presentare il primo report sulle attivita’ di campionamento e i relativi dati del

“Progetto di ricerca finalizzato al miglioramento e mantenimento dell’ecosistema marino costiero della Regione Calabria”.

“Tanto – ha aggiunto Occhiuto – è stato fatto, perché abbiamo messo a posto i depuratori e questa estate ci sono stati molti meno giorni di inquinamento, perché quando i depuratori hanno funzionato e non c’e’ stato cattivo tempo il mare e’ stato bellissimo, come è bello il mare della Calabria. Ora dobbiamo fare in modo che non debba essere più il presidente ad andare sui depuratori e sulle barche a controllare che la depurazione funzioni, ma la depurazione deve funzionare di suo. Dobbiamo intervenire sul collettamento. Troppi scarichi abusivi, troppi fiumi che scaricano fogne in mare. Sulla depurazione – ha spiegato il presidente della Regione Calabria – ho cominciato a lavorare da novembre dell’anno scorso, ora siamo a fine ottobre e abbiamo ricominciato a farlo.

“Nella prossima settimana – annuncia il governatore – faremo un tavolo con le Procure e con la Capitaneria di porto per ragionare insieme su quello che va fatto strutturalmente, a cominciare dal collettamento. Dobbiamo collegare alla rete fognaria e le abitazioni e le attività economiche che non sono collegate, radicare la cultura della depurazione. Per 20 anni non è stato fatto nulla, non si sono occupati della depurazione né le pubbliche amministrazioni né i cittadini calabresi, diciamo la veritòà. Dobbiamo cambiare passo, anche sulla depurazione: abbiamo cominciato a farlo, lo faremo – ha concluso Occhiuto – con ancora più determinazione nei mesi che verranno”.

Occhiuto ha infine ringraziato il vicepresidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Silvio Greco per la collaborazione con la Regione, e il procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Camillo Falvo e il procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, Salvatore Curcio che – ha infine concluso Occhiuto – “ci sono stati molto vicini”.