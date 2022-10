Aeroporti, Ryanair lancia due nuove rotte per l’inverno: da Lamezia a Genova e da Crotone a Treviso

Ryanair ha lanciato il proprio programma operativo invernale con 15 nuove rotte in totale, incluso un nuovo collegamento invernale da Lamezia a Genova e uno da Crotone a Treviso “che contribuiscono – è detto in una nota – a migliorare la connettività calabrese, supportando al contempo oltre 1.100 posti di lavoro indiretti nella regione”.

“L’operativo per l’inverno ’22 di Ryanair dalla Calabria – riporta la nota – include un aeromobile basato, 15 rotte totali (12 da Lamezia e 3 da Crotone), due nuove rotte invernali verso Genova e Treviso. La compagnia opererà oltre 170 voli settimanali per l’inverno ’22 (+26% rispetto all’inverno ’19 pre-pandemia) per offrire ai cittadini/visitatori in partenza dalla Calabria una significativa connettività regionale verso le principali città italiane alle tariffe più basse, guidando al contempo la crescita del turismo inbound in Calabria”.

“In qualità di compagnia n. 1 in l’Italia – afferma Mauro Bolla country manager di Ryanair – siamo lieti di annunciare un operativo record per l’inverno ’22 sulla Calabria con 15 rotte, incluse 2 nuovi collegamenti invernali per Genova e Treviso che offrono ai cittadini/visitatori calabresi una scelta ancora più ampia di fantastiche vacanze invernali alle tariffe aeree più basse d’Europa. Operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive forniscono le basi da cui Ryanair può fornire una crescita del traffico a lungo termine e una maggiore connettività. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Sacal per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare la regione Calabria”.

“Si potenzia ulteriormente la rete aeroportuale calabrese e in particolare per l’aeroporto di Crotone – sostiene l’amministratore Unico della Sacal, Marco Franchini – e a questa operatività aeronautica seguirà dalla prossima summer season l’attivazione degli oneri di servizio pubblico per quattro anni verso Roma Fiumicino”.