La Tonno Callipo terza alla Final Four di Coppa Italia

La Tonno Callipo chiude la due-giorni di Ravenna conquistando il terzo posto nella Final Four di Coppa Italia di B1 femminile. Contro Garlasco Scacchetti e compagne si impongono con un netto 3-0, bissando la generale buona prestazione offerta anche nella semifinale di venerdì, persa contro Padova che, per la cronaca, ha vinto la Coppa Italia battendo 3-1 Ravenna. Certo è ovviamente rimasto del rammarico nel vedere sfumare per il secondo anno consecutivo il trofeo iridato, ma comunque essere intanto tra le migliori quattro d’Italia ed alla fine anche terza, è comunque un risultato di prestigio specie per una società nata soltanto tre anni fa.

Una finale in cui la Tonno Callipo ha voluto riscattare l’amaro in bocca per la semifinale del giorno prima. Dopo ben due ore di attesa rispetto all’orario fissato per alcune problematiche alla rete, quella della Tonno Callipo è stata una prestazione pressochè perfetta contro Garlasco, lasciando poco spazio alle lombarde. Ciò nonostante un primo set in cui si viaggia punto a punto nelle fasi iniziali, con Vibo che va avanti di un paio di lunghezze (5-3, 9-7) ma Garlasco è sempre lucida nel recuperare la parità (10-10). Da qui in poi le giallorosse scavano un solco di tre punti, prima 14-11 e poi 17-14, quando coach Mazzola chiama il suo primo time out. Da lì sembra rientrare una Garlasco più convinta, che si avvicina due volte a -2 (18-16) ma Vibo riprende il ritmo e si riporta avanti, stavolta a +4 (20-16) quando Mazzola richiama tempo. Qui coach Saja opta per l’ingresso di Besteghi per Scacchetti in regia. Le vibonesi tengono alta la concentrazione e gestiscono il vantaggio (22-18) con due attacchi di fila di Botarelli, ed intanto rientra Scacchetti. Civitico realizza il suo quarto primo tempo (oltre ad un ace) in questo set e porta avanti Vibo 23-19. Garlasco non demorde ed accorcia (23-21), annullando anche un set point, ma Rizzo con una fast chiude il set subito dopo sul 25-22.

Nel secondo parziale dopo l’iniziale equilibrio è Garlasco ad avere il primo break di +3 (6-3), tanto che Saja chiama time out. Al rientro è una Tonno Callipo più lucida e concreta in attacco, soprattutto con Pomili che mette in fila ben tre punti, che significano rimonta e sorpasso (7-6). Il set è vivo e pimpante, con le due squadre che ribattono colpo su colpo: 11-9 Garlasco e Vibo che subito dopo accorcia a -1 (11-12). Fino a quando le giallorosse pareggiano (14-14) con un muro di Botarelli ed ingranano la marcia giusta, prima con Rizzo a muro e poi con Pomili in attacco (17-15). E Mazzola chiama time out. Vibo continua a tenere il pallino del gioco e con super-Civitico, altri quattro punti in questo finale, conquista tre set-point, chiuso ancora dalla centrale giallorossa in serata di grazia (alla fine best scorer delle sue con 15 punti), per il 25-20.

Nel terzo set partenza sprint della Tonno Callipo che, nel turno di battuta di Scacchetti, mette in difficoltà la ricezione lombarda. Così Civitico due volte, Cammisa ed un ace dello stesso capitano giallorosso costringono Mazzola al time out (sul 4-0 per Vibo). Ma Garlasco spinta da Cicogna (2 ace e best scorer finale con 18 punti) mette a sua volta in difficoltà Vibo e così accorcia sul 5-4, quando Grigolo rileva Cammisa. La squadra di Saja però non si disunisce e riesce a mantenere il vantaggio fino al 13-11, quando Garlasco infila un parziale di 4-0 operando così il sorpasso 14-13. Saja chiama tempo. Si prosegue punto a punto e sul 17-17 Besteghi rileva Scacchetti: qui Vibo si porta a +2 (19-17) con Mazzola che chiama time out. La Tonno Callipo però vuole a vittoria e con Rizzo a muro, poi due diagonali chirurgiche di Grigolo ed infine con Pomili chiudono set (25-18) ed incontro, esultando con i diversi tifosi giallorossi sulle gradinate della Palestra Mattioli di Ravenna.

Prima di passare alle impressioni di coach Saja su questa due-giorni di Coppa Italia, nella semifinale contro Padova, che si è imposta al tie-break, è innegabile dire che resta un po’ di rammarico in casa-Callipo. Intanto per quei ben cinque set point del primo parziale, contro uno delle patavine che invece l’hanno subito monetizzato, con un muro vincente (30-28). Quindi ben poca storia nei successivi due set vinti agevolmente da Vibo (per 25-15 e 25-14). Nel quarto ci si aspetta che Vibo prosegua con la linearità mostrata in precedenza invece riemerge Padova. Che sul 24-21 deve subire la reazione di Vibo fino al 24-23, cedendo però alla fine ad un primo tempo di Volpin per il 25-23. Al quinto set infine, Tonno Callipo sempre indietro ma capace di annullare ben quattro match-point, al quinto – dopo non aver chiuso due attacchi a favore – deve arrendersi all’ottima Wabersich che chiude 18-16.

Alla fine due premi per le giallorosse Botarelli, miglior attaccante (e best scorer individuale nelle 4 gare con 24 punti realizzati in semifinale) e Civitico miglior centrale (33 punti di cui 7 muri in 2 gare).

INTERVISTA. “Dopo una giornata decisamente all’insegna della capacità di adattamento – spiega coach Saja – portiamo a casa un terzo posto in questa Coppa Italia di categoria, a cui si aggiungono 2 premi individuali per Civitico e Botarelli. Ma tutte le ragazze sabato sono state molto brave a ripartire dai tre set persi al fotofinish in semifinale il giorno prima, per andare a conquistarsi il bronzo con una vittoria convincente e netta contro un Garlasco mai domo in difesa. Un 3-0 – continua il tecnico giallorosso – per nulla scontato, che arriva dopo il rinvio della partita di un’ora e mezza per un contrattempo ad un palo della rete, che ha costretto le squadre ad iniziare ed interrompere il riscaldamento più volte. Ma noi siamo stati bravi, abbiamo mantenuto la concentrazione ed iniziato con il piglio giusto la finale. Dopo un inizio punto a punto siamo riusciti a limitare la battuta avversaria e uscire con un cambio-palla molto efficiente, unendo al contempo una buona interpretazione a muro contro i loro attaccanti principali. Con il sempre prezioso aiuto di chi è subentrato dalla panchina, abbiamo portato a casa tre set intensi e ben giocati. Forse c’è un po’ di rammarico per l’esito della semifinale con Padova, ma credo che la squadra abbia dato tutto quello che aveva in questa due-giorni, in cui ci siamo confrontati con il meglio della Serie B italiana. Ora – conclude coach Saja – due giorni di riposo e poi si riparte con il campionato, con l’obiettivo di chiudere la questione promozione il prima possibile.”

TABELLINO FINALE 3° POSTO

TONNO CALLIPO- GARLASCO 3-0

(25-22, 25-20, 25-18)

TONNO CALLIPO: Scacchetti 3, Botarelli 13, Civitico 15, Rizzo 8, Grigolo 4, Pomili 13, Quiligotti (L, 47% pos, 18% prf), Cammisa 3, Besteghi. Ne: Scarabottini, Vinci, Natalizia (L), Macedo, Massara. All. Saja

Volley Garlasco: Pasini 1, Cicogna 18, Badini 3, Antignano 8, Granieri, Vecchi 4, Gallina, De Martino, Guaschino, Pecalli (L 56% pos, 33% prf), Rosina. De Martino. Ne: Marini, Brandi. All. Mazzola

Arbitri: Chiara Mochi e Chiara Maran.

Note: durata set: 25’, 26’, 25’ per un totale di un’ora e 16’. Vibo: 5 ace, 8 bs, muri 10, errori 12; Garlasco: 9 ace, 5 bs, 3 muri, 16 errori.

TABELLINO SEMIFINALE/

TONNO CALLIPO– BANCA ANNIA ADUNA PADOVA 2-3

(28-30, 25-15, 25-14, 23-25, 16-18)

TONNO CALLIPO: Scacchetti, Botarelli 24, Civitico 18, Rizzo 7, Pomili 13, Grigolo 10, Quiligotti (L 56% pos, 36% prf), Cammisa 6, Scarabottini, Besteghi. N.e.: Massara, Macedo, Natalizia (L), Vinci. All. Saja.

PADOVA: Volpin 13, Giay 2, Pasa 11, Fenzio 8, Sgherza 1, Wabersich 20, Masiero (L 65% pos, 31% prf), Callegaro, Venturi, Vecerina 14, Marinucci. N.e.: Zampi (L), Silotto. All. Rondinelli.

ARBITRI: Sara Galiuti, Luigi Argirò.

Note: durata set: 35’, 23’, 22’, 33’, 24’ per un totale di 2 ore e 17’. Vibo: 4 ace, 20 bs, 14 muri, 35 errori; Padova: 3 ace, 17 bs, 11 muri, 39 errori.