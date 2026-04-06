“La libertà non viene mai concessa volontariamente dall’oppressore, deve essere pretesa dagli oppressi” - Martin Luther King
HomeAltri sportLa Tonno Callipo terza alla Final Four di Coppa Italia
Altri sport

La Tonno Callipo terza alla Final Four di Coppa Italia

La Tonno Callipo chiude la due-giorni di Ravenna conquistando il terzo posto nella Final Four di Coppa Italia di B1 femminile. Contro Garlasco Scacchetti e compagne si impongono con un netto 3-0,  bissando la generale buona prestazione offerta anche nella semifinale di venerdì, persa contro Padova che, per la cronaca, ha vinto la Coppa Italia battendo 3-1 Ravenna. Certo è ovviamente rimasto del rammarico nel vedere sfumare per il secondo anno consecutivo il trofeo iridato, ma comunque essere intanto tra le migliori quattro d’Italia ed alla fine anche terza, è comunque un risultato di prestigio specie per una società nata soltanto tre anni fa.

Una finale in cui la Tonno Callipo ha voluto riscattare l’amaro in bocca per la semifinale del giorno prima. Dopo ben due ore di attesa rispetto all’orario fissato per alcune problematiche alla rete, quella della Tonno Callipo è stata una prestazione pressochè perfetta contro Garlasco, lasciando poco spazio alle lombarde. Ciò nonostante un primo set in cui si viaggia punto a punto nelle fasi iniziali, con Vibo che va avanti di un paio di lunghezze (5-3, 9-7) ma Garlasco è sempre lucida nel recuperare la parità (10-10). Da qui in poi le giallorosse scavano un solco di tre punti, prima 14-11 e poi 17-14, quando coach Mazzola chiama il suo primo time out. Da lì sembra rientrare una Garlasco più convinta, che si avvicina due volte a -2 (18-16) ma Vibo riprende il ritmo e si riporta avanti, stavolta a +4 (20-16) quando Mazzola richiama tempo. Qui coach Saja opta per l’ingresso di Besteghi per Scacchetti in regia. Le vibonesi tengono alta la concentrazione e gestiscono il vantaggio (22-18) con due attacchi di fila di Botarelli, ed intanto rientra Scacchetti. Civitico realizza il suo quarto primo tempo (oltre ad un ace) in questo set e porta avanti Vibo 23-19. Garlasco non demorde ed accorcia (23-21), annullando anche un set point, ma Rizzo con una fast chiude il set subito dopo sul 25-22.

Nel secondo parziale dopo l’iniziale equilibrio è Garlasco ad avere il primo break di +3 (6-3), tanto che Saja chiama time out. Al rientro è una Tonno Callipo più lucida e concreta in attacco, soprattutto con Pomili che mette in fila ben tre punti, che significano rimonta e sorpasso (7-6). Il set è vivo e pimpante, con le due squadre che ribattono colpo su colpo: 11-9 Garlasco e Vibo che subito dopo accorcia a -1 (11-12). Fino a quando le giallorosse pareggiano (14-14) con un muro di Botarelli ed ingranano la marcia giusta, prima con Rizzo a muro e poi con Pomili in attacco (17-15). E Mazzola chiama time out.  Vibo continua a tenere il pallino del gioco e con super-Civitico, altri quattro punti in questo finale, conquista tre set-point, chiuso ancora dalla centrale giallorossa in serata di grazia (alla fine best scorer delle sue con 15 punti), per il 25-20.

Nel terzo set partenza sprint della Tonno Callipo che, nel turno di battuta di Scacchetti, mette in difficoltà la ricezione lombarda. Così Civitico due volte, Cammisa ed un ace dello stesso capitano giallorosso costringono Mazzola al time out (sul 4-0 per Vibo). Ma Garlasco spinta da Cicogna (2 ace e best scorer finale con 18 punti) mette a sua volta in difficoltà Vibo e così accorcia sul 5-4, quando Grigolo rileva Cammisa. La squadra di Saja però non si disunisce e riesce a mantenere il vantaggio fino al 13-11, quando Garlasco infila un parziale di 4-0 operando così il sorpasso 14-13. Saja chiama tempo. Si prosegue punto a punto e sul 17-17 Besteghi rileva Scacchetti: qui Vibo si porta a +2 (19-17) con Mazzola che chiama time out.  La Tonno Callipo però vuole a vittoria e con Rizzo a muro, poi due diagonali chirurgiche di Grigolo ed infine con Pomili chiudono set (25-18) ed incontro, esultando con i diversi tifosi giallorossi sulle gradinate della Palestra Mattioli di Ravenna.

Prima di passare alle impressioni di coach Saja su questa due-giorni di Coppa Italia, nella semifinale contro Padova, che si è imposta al tie-break, è innegabile dire che resta un po’ di rammarico in casa-Callipo. Intanto per quei ben cinque set point del primo parziale, contro uno delle patavine che invece l’hanno subito monetizzato, con un muro vincente (30-28). Quindi ben poca storia nei successivi due set vinti agevolmente da Vibo (per 25-15 e 25-14). Nel quarto ci si aspetta che Vibo prosegua con la linearità mostrata in precedenza invece riemerge Padova. Che sul  24-21 deve subire la reazione di Vibo fino al 24-23, cedendo però alla fine ad un primo tempo di Volpin per il 25-23. Al quinto set infine, Tonno Callipo sempre indietro ma capace di annullare ben quattro match-point, al quinto – dopo non aver chiuso due attacchi a favore – deve arrendersi all’ottima Wabersich che chiude 18-16.

Alla fine due premi per le giallorosse Botarelli, miglior attaccante (e best scorer individuale nelle 4 gare con 24 punti realizzati in semifinale) e Civitico miglior centrale (33 punti di cui 7 muri in 2 gare).

INTERVISTA. “Dopo una giornata decisamente all’insegna della capacità di adattamento – spiega coach Saja – portiamo a casa un terzo posto in questa Coppa Italia di categoria, a cui si aggiungono 2 premi individuali per Civitico e Botarelli. Ma tutte le ragazze sabato sono state molto brave a ripartire dai tre set persi al fotofinish in semifinale il giorno prima, per andare a conquistarsi il bronzo con una vittoria convincente e netta contro un Garlasco mai domo in difesa. Un 3-0 – continua il tecnico giallorosso – per nulla scontato, che arriva dopo il rinvio della partita di un’ora e mezza per un contrattempo ad un palo della rete, che ha costretto le squadre ad iniziare ed interrompere il riscaldamento più volte. Ma noi siamo stati bravi, abbiamo mantenuto la concentrazione ed iniziato con il piglio giusto la finale. Dopo un inizio punto a punto siamo riusciti a limitare la battuta avversaria e uscire con un cambio-palla molto efficiente, unendo al contempo una buona interpretazione a muro contro i loro attaccanti principali. Con il sempre prezioso aiuto di chi è subentrato dalla panchina, abbiamo portato a casa tre set intensi e ben giocati. Forse c’è un po’ di rammarico per l’esito della semifinale con Padova, ma credo che la squadra abbia dato tutto quello che aveva in questa due-giorni, in cui ci siamo confrontati con il meglio della Serie B italiana. Ora – conclude coach Saja – due giorni di riposo e poi si riparte con il campionato, con l’obiettivo di chiudere la questione promozione il prima possibile.”

TABELLINO FINALE 3° POSTO

TONNO CALLIPO- GARLASCO 3-0

(25-22, 25-20, 25-18)

TONNO CALLIPO: Scacchetti 3, Botarelli 13, Civitico 15, Rizzo 8, Grigolo 4, Pomili 13, Quiligotti (L, 47% pos, 18% prf), Cammisa 3, Besteghi. Ne: Scarabottini, Vinci, Natalizia (L), Macedo, Massara. All. Saja
Volley Garlasco: Pasini 1, Cicogna 18, Badini 3, Antignano 8, Granieri, Vecchi 4, Gallina, De Martino, Guaschino, Pecalli (L 56% pos, 33% prf), Rosina. De Martino. Ne: Marini, Brandi. All. Mazzola

Arbitri: Chiara Mochi e Chiara Maran.

Note: durata set: 25’, 26’, 25’ per un totale di un’ora e 16’. Vibo: 5 ace, 8 bs, muri 10, errori 12; Garlasco: 9 ace, 5 bs, 3 muri, 16 errori.

TABELLINO SEMIFINALE/

TONNO CALLIPO– BANCA ANNIA ADUNA PADOVA 2-3

(28-30, 25-15, 25-14, 23-25, 16-18)

TONNO CALLIPO: Scacchetti, Botarelli 24, Civitico 18, Rizzo 7, Pomili 13, Grigolo 10, Quiligotti (L 56% pos, 36% prf), Cammisa 6, Scarabottini, Besteghi. N.e.: Massara, Macedo, Natalizia (L), Vinci. All. Saja.

PADOVA: Volpin 13, Giay 2, Pasa 11, Fenzio 8, Sgherza 1, Wabersich 20, Masiero (L 65% pos, 31% prf), Callegaro, Venturi, Vecerina 14, Marinucci. N.e.: Zampi (L), Silotto. All. Rondinelli.

ARBITRI: Sara Galiuti, Luigi Argirò.

Note: durata set: 35’, 23’, 22’, 33’, 24’ per un totale di 2 ore e 17’. Vibo: 4 ace, 20 bs, 14 muri, 35 errori; Padova: 3 ace, 17 bs, 11 muri, 39 errori.

Articolo PrecedenteLa Domotek cede al fattore campo del Reggio Emilia, serie apertissima
Articolo SuccessivoNew Fides Volley Campo Calabro: uno spazio per crescere, a tutte le età
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

New Fides Volley Campo Calabro: uno spazio per crescere, a tutte le età

​Solidarietà e Scambio Intergenerazionale a Gagliato: Musica, Balli e Tradizione per gli Ospiti di “Raggio di Sole”

Tis, il consigliere regionale Enzo Bruno (Tridico Presidente): “Stabilizzazioni precarie e mille esclusi, così si crea nuovo lavoro povero”

Minori e famiglie fragili, a Catanzaro il confronto su “La Casa di Nemo” per rafforzare la tutela

Il Circolo Culturale “L’Agorà” presenta “Giuseppe Santonico: il bomber gentiluomo”

Elezioni amministrative Cutro, nasce un fronte unito attorno a Pina Bruni

La Domotek cede al fattore campo del Reggio Emilia, serie apertissima

Corigliano Rossano, primo nato nel nuovo punto nascita: alle 18.31 di ieri è arrivato Damiano

É quello del SSC Napoli il primo nome sull’albo d’oro di “Alba dei Campioni Calabria”

La Pontificale di Pasqua a Lamezia Terme

Il 7 aprile concerto del Trio Gasparini- Llukaci- Di Marco alla Sala Le Cisterne di Gioia Tauro

Michele Marcianò aderisce a Noi Moderati: “Un progetto in cui mi riconosco”

La Veglia Pasquale a Lamezia Terme

Alle 17 gara 3 tra Conad e Domotek

Dolcezza e solidarietà: le uova di Pasqua della Monardo all’Hospice “Via delle Stelle”

Giovanni Calabria inaugura la segreteria politica: “Mi metto al servizio di Palmi, con spirito di dialogo e condivisione”

I progetti culturali della banda musicale di Cropani illustrati nel “DopoNaca” dal maestro Luigi Cimino

Cosenza: l’8 aprile il concerto “Black Roots”

Villapiana: il 9 aprile la candidata sindaco Mariolina De Marco inaugura il punto di incontro

Massimo Pietropaolo aderisce a RigeneriAmo Tropea

Federfarma Catanzaro, il decennale guarda al futuro della farmacia dei servizi

Incontro con Lia Miro: un viaggio sensoriale alla scoperta del miracolo dell’esistenza quotidiana

Il progetto “La Brutia è young” che avvicina i giovani alla musica sinfonica

Crotone: la Coalizione Progressista candida a sindaco Giuseppe Trocino

Domenica 12 il congresso regionale dei Giovani Democratici

Ospedale di Lamezia Terme, Tropea (IdM): “Il diritto alla salute si ferma davanti a buche e barriere”

Circolo Legambiente “Città dello Stretto” di Reggio Calabria: “Apprezziamo lavoro polizia per sequestro discarica abusiva in località Pietrastorta”

Ricadi (VV), bimba disabile “reclusa” in casa: può uscire solo se presa in braccio dalla madre. Limardo (associazione ‘Don Gnocchi Voglia di Vivere’) lancia...

Violenza nelle scuole Corigliano-Rossano, basta giustificazioni! Allarme pedagogista Renzo: “Si è rotto equilibrio tra giovani, regole e limiti”

Calabria: per viaggiare in auto da nord a sud in Italia si spendono oltre 300 euro solo per carburanti

Caloveto, domenica 5 aprile cambia la viabilità nel borgo per la Passione Vivente

Tridico: “Sulle pre-intese per l’autonomia Occhiuto ha tradito la Calabria”

Incidente sulla SS.18 “Tirrena Inferiore” a Villa San Giovanni: ferite due persone

Cadavere rinvenuto nelle acque del porto di Scilla (RC)

2° Memorial “Simonetta Avalle”: grande volley a Rossano, impresa storica e spettacolo in campo

Soverato, nasce il primo Villaggio glamping eco-esperienziale della Calabria: istituzioni e Regione a confronto su turismo e ambiente

Truffa del “finto carabiniere” a Vibo Valentia: due arresti

Carburanti record, CNDDU: “I docenti fuorisede sull’orlo del collasso economico. Appello urgente al ministro Valditara”

Mendicino, bilancio riequilibrato 2026: l’analisi del consigliere Luciano Luciani

Castrolibero, la consigliera Mannarino porta gli auguri di Pasqua agli ospiti di Villa Flora

Un lungo ed interessante weekend di Pasqua a Motta San Giovanni

Regione, è guerra sui sottosegretari: centrosinistra prepara assalto per “cancellare legge vergognosa”

Kairos Lamezia, formati 7 nuovi istruttori di nuoto nella piscina comunale

Menzione speciale alla A.S.D. Società Ginnastica Magna Graecia e ad Elettra Cammariere

Violenta grandinata su Rocca Imperiale: Cia Calabria Nord al fianco degli agricoltori colpiti

Lions Club Catanzaro Temesa. La Pasqua si tinge di solidarietà con il service “Doniamo Dolcezza”

Autonomia Differenziata, Conia: “Perché continuare a dire no e quanto colpisce il diritto alla salute”

Partito ufficialmente “Ridere di cuore”: arte, comunità e benessere a cura di ConimieiOcchi allo Spirito Santo di Cosenza

L’8 aprile l’iniziativa “Destinazione Antica Kroton Futura”

Carnevale di Lamezia: martedì 7 aprile la premiazione dei gruppi vincitori

Melicucco (RC): colpito da DASPO, ma in tribuna. Arrestato dai carabinieri durante la partita

Rizziconi (RC): arrestato 54enne in possesso di circa 500kg di materiale esplodente, tra cui fuochi d’artificio, materiale artigianale, bombe carta e mortai

Transizione Digitale: Roggiano Gravina diventa il “Modello da seguire”. Al via i corsi del Polo Digitale Calabria / Polo Digitale PA

Calabria Straordinaria e Arsac: emozione, identità e innovazione. La Calabria si prepara a stupire il Vinitaly 2026

Lamezia Terme: adorazione della Croce e processione dell’Addolorata

Reggio: aggredisce la moglie in casa armato di coltello. Arrestato

Chiara Francini ospite con il suo nuovo libro a Trebisacce

Ferro: “Straordinaria sensibilità della Fondazione Vialli e Mauro per caschi donne in chemioterapia”

Reggio Calabria: nuova seduta di Consiglio comunale convocata per i giorni 8-9 aprile

Pasqua, Confapi: “Viaggiare verso la Calabria diventa un lusso: così si penalizzano famiglie e territori”

“Romanipè (Identità): storia, lingue e condizione dei gruppi rom in Calabria”: a Cosenza un incontro per scoprire l’identità rom

La Leonida Edizioni organizza la conferenza internazionale “Lingua viva, identità e futuro dei bambini ucraini – Un progetto editoriale per vivere l’ucraino nel presente...

Donna muore all’ospedale di Cosenza: aperta un’inchiesta

Il reggino Marco Cosentino eletto nella Commissione “Impresa Giovanile” del Consiglio Nazionale dei Giovani

Reggio Calabria scelta come sede nazionale dell’ONIT, Osservatorio Nazionale delle Identità Territoriali: affidata alla dottoressa Gioè la direzione

De Cicco: “Regione chiarisca sulla gestione dei tirocinanti di inclusione sociale”

Congedo matrimoniale, a chi spetta?

Crotone, convocato il Consiglio comunale: sei punti al’O.d.G.

Vibo Valentia, Meridionale Petroli risponde al sindaco Romeo: “Delocalizzazione deposito non è concreta, costa cento milioni”

Domotek Volley, Innocenzi: “La partita più bella dell’anno. Ora assalto a gara 3 nel giorno di Pasqua”

A Crotone nasce il partito Libertà è Democrazia

Sanità Calabria, Barbuto (M5S): “Indennità Pronto Soccorso bloccate, mentre Occhiuto pensa alle poltrone. Meno video nei cantieri e più risposte ai sanitari”

Crotone: la dottoressa Federica Zizza nuovo assessore alle politiche sociali

Madiscool al PalaCalafiore, Battaglia: “Un progetto innovativo e dinamico che crea momenti di crescita per i ragazzi”

Giornata internazionale per la sensibilizzazione sulle mine e l’azione contro le mine, CNDDU: “Investire nella pace significa investire nell’azione contro le mine”

Moggi a Tris TV: “Malagò in Figc? Il calcio è un’altra materia. Reggina? Difficile sostituire Foti”

La Città Metropolitana concede un locale al Comune di Monasterace, Versace: “Andiamo incontro alle esigenze che arrivano dai territori”

Tirocinanti di inclusione sociale in Calabria: De Cicco interroga la Giunta regionale

BCC Mediocrati e Croce Rossa Italiana portano la Pasqua ai bambini del reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza

Massimo Ripepi: “È arrivato Rombo di Tuono: Francesco Cannizzaro è l’uomo che cambierà il destino di Reggio”

Muore dopo le dimissioni dal Pronto soccorso di Vibo Valentia: famiglia presenta denuncia

Villa San Giovanni: Giuseppe Cotroneo è il nuovo assessore della giunta Caminiti

La Rivoluzione delle Seppie e CHEAP presentano TERRITORI LIBERI | A Cosenza e Belmonte Calabro un nuovo progetto che ripensa gli spazi pubblici per...

Inaugurata la nuova sede della Cisl a Villa San Giovanni

Premio Sila ’49 | Secondo appuntamento Decina 2026 con Giulia Lombezzi che ha presentato “L’estate che ho ucciso mio nonno”

KRIU chiude la sua terza edizione a Crotone

Formica: “In corso riapertura della strada provinciale Sp. 42 intercorrente tra località Chianore e Settingiano”

WHITECARDinSPORT26: A Reggio Calabria lo sport scende in campo per la Pace, i Diritti e l’Inclusione

“Ascolta”, un anno al fianco delle donne: con il progetto Mondo Rosa rafforza la rete contro la violenza

Iemma: “Regole certe e censimento delle opere di urbanizzazione per governare lo sviluppo urbano di Catanzaro e garantire più servizi e qualità della vita”

Plinko guida al gioco online per l’Italia

All’Università Magna Græcia di Catanzaro al via il “CAL.HUB.RIA – LAB”, il percorso per trasformare il talento in idee e valore per il futuro

Stadio Ceravolo, l’assessore allo sport Antonio Battaglia: “Dialogo costante, massima trasparenza e impegno mai venuto meno”

Scoperta officina abusiva a Delianuova

Cresce l’attesa per il concerto di Serena Brancale del 6 giugno al PalaLamezia

Cane trascinato da un’auto in corsa nel Cosentino: l’OIPA sporge denuncia

Marcello Fonte a Palazzo San Giorgio, Battaglia e Tripodi: “Radici e progetti per valorizzare borghi e periferie”

Al via a Santa Maria del Cedro (CS) i lavori per la nuova Arena dei Cedri

La replica di una cittadina all’amministrazione comunale di Platì

Viaggi di istruzione 2026, CNDDU: “Deriva selettiva e criticità sistemica. Quando il diritto all’istruzione si scontra con il vincolo economico”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook