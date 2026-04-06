La Domotek cede al fattore campo del Reggio Emilia, serie apertissima

Non riesce il colpo pasquale alla Domotek Volley.

Trascinati da un buon numero di rumorosi tifosi al seguito, gli amaranto non riescono a ad andare fino in fondo nei primi due set, davvero molto combattuti e vinti sui dettagli, esaltando la grande giornata del Reggio Emilia e cedendo il passo nel terzo set con i locali in allungo.

La serie, dunque, ritorna nelle mani di Reggio Emilia che avrà due possibilità per chiuderla.

Lo spareggio playoff promozione a caccia della promozione in Serie A2 continuerà domenica 12 aprile alle ore 18 al Palacalafiore.

L’eventuale gara cinque, invece, si giocherà mercoledì 15 aprile alle ore 20.30 ancora una volta al Palabigi.

Una serie intensa, mentale e combattuta che, dopo la disputa della Coppa Italia Del Monte di Belluno, si andrà a replicare anche in data 19 aprile, nuovamente al Palabigi per la Supercoppa.

In campo

Santambrogio palleggiatore,Sighinolfi e Barone centrali, Chevalier e Mazzon schiacciatori, Mian opposto con Marini libero.

Capitan Laganà opposto, Saitta al palleggio,Lazzaretto e Mancinelli schiacciato, con Innocenzi e Presta centrali e De Santis da libero.

PRIMO SET

Il muro di Laganà firma il pareggio(1-1).

Reggio Emilia vola ancora avanti con Lazzaretto che pareggia ancora.

La Conad ancora avanti con Rocco Barone.

Minibreak Emiliano 4-2.

Mazzon firma il 6-4.

Reggio Emilia vola sul più 3 fino al nuovo ritorno calabrese.

Chevalier gioca bene a muro e firma il nuovo più 3, 10 a 7.

L’ace proprio di Chevalier allunga al massimo vantaggio nel set, 12 a 8.

L’attacco amaranto è errato, con 5 punti da recuperare arriva il primo time-out Domotek.

La reazione passa dalle mani di Andrea Innocenzi(13-9).

La palla del 13 a 11 è un vero combattimento: dopo tantissimi scambi la risolve Lazzaretto.

Laganà da posto uno sigla il 14 a 12.

Il punto del 15 a 13 è simile a quello dell’13 a 11, la risolve un muro di Luca Presta.

Risposta immediata di Mazzon(16-13).

Si vede anche Mancinelli che riporta Reggio Calabria sul meno due.

Mian la spara out, la Domotek vola sul meno uno.

Il muro firma il pari reggino ed arriva così, il primo time-out per la Conad.

Dopo la sospensione, Mian riporta in vantaggio i locali.

Pareggio in pipe, spettacolare di Lazzaretto(17-17).

In primo tempo, Andrea Innocenzi riporta avanti il team di Mister Polimeni.

Chevalier impatta con un colpo in mezzo al muro.

Laganà firma il nuovo vantaggio mettendo in estrema difficoltà la difesa Conad.

I locali sfruttano, invece il quarto errore al servizio degli ospiti(19-19).

A venti arriva prima la Domotek grazie ad un errore, sempre al servizio, questa volta a parti invertite.

La Conad pareggia ancora.

La Domotek compie due errori consecutivi, cercando di chiuderla in diagonale, la Conad ne approfitta e scappa(22-20).

Il muro di Mazzon diventa prezioso(23-21).

Il set point arriva dopo un video check su errore commesso da Mancinelli, è 24 a 21.

25 a 22: il primo set lo vince la Conad sfruttando un nuovo servizio out degli ospiti.

SECONDO SET

Parte in equilibrio anche il secondo set.

Per aspettare il primo mini-break toccherà aspettare il 7 a 5 per la Conad.

Reggio impatta immediatamente sul 7 pari.Difesa e contrattacco, Mancinelli mana avanti gli ospiti.

Il muro di Capitan Laganà firma il più due amaranto.

Mian accorcia le distanze.

Spettacolare il primo tempo di Innocenzi che vale il nuovo più due.

Il vantaggio reggino vola sul più tre con un bel pallonetto di Domenico Laganà.

Reazione in diagonale da posto sei di Chevalier-

Innocenzi risponde ancora per il 9 a 12.

Presta e soci combattono ed il vantaggio resta invariato (12-15).Pazzesca l’esecuzione di Laganà per il quindicesimo degli amaranto.

La Conad si riavvicina con Mazzon(14 a 16).

Mancinelli mette a segno il 14 a 17.

Il massimo vantaggio Domotek passa dal video-check. 14 a 18.

Mian scrive il meno tre, Innocenzi rispedisce al mittente con il nuovo più 4(15-19).

Mian continua a martellare(16-19).

Il 17 a 19 è un pallone molto discusso dagli amaranto ma la decisione arbitrale è irrevocabile.

Lazzaretto con un tocco di sagacia ed esperienza firma il 17 a 20.

Chevalier prova a rimontare ancora.

Mian e Barone fermano Reggio è 19 a 20 e nuovo time-out ospite.

Molto discusso anche il pallone successivo:tocco a rete di Barone e punto Domotek(19-21).

In due mosse, la Conad la pareggia(21-21).

Scatenato Mancinelli per il nuovo vantaggio con una diagonale da urlo.

Chevalier risponde con la stessa arma ed è 22 pari.

Mancinelli risponde ancora, da campione(22-23) ma la Conad la pareggia ancora.

Mancinelli, per la terza volta, chiude il colpo per il set-point.

Mian, di mancina, la impatta e si va ai vantaggi.

Chevalier firma il primo vantaggio da posto sei con il primo set-point Conad-.

La chiude Rocco Barone (26 a 24).

TERZO SET

Mian firma il primo punto del terzo set.

Presta la impatta.

Saitta mura l’attacco Conad e suona la carica(1-2).

Mini vantaggio Conad sul 5 a 3 con Mian sugli scudi.

Il vantaggio vola fino al più 3 fino alla pipe di Lazzaretto.

Sighinolfi risponde per il 7 a 4.

Il muro di Laganà riporta Reggio Calabria sul meno uno.

La parallela di Mian è devastante.

Coach Polimeni chiama time-out sull’undici a sette.

Sul 14 a 8, lo staff amaranto si gioca la carta Enrico Zappoli.

Reggio Emilia si carica ancor di più ed è perfetta, con Rocco Barone condottiero.

(16-8).

Chevalier ci prende gusto e sigla il 18 a 11.

In scioltezza, la Conad nel set più in discesa conquista il setpoint.

Barone, ancora lui firma il colpo partita.

Conad Reggio Emilia-Domotek Volley 3-0

(25-22,26-24,25-16).

Conad:Bertoni,Signorini, Chevalier 10, Marini,Scaltriti,Barone 4,Mian 13,Alberghini,Catellani, Sighinolfi 3,Zecca 1,Mazzon 7,Sant’Ambrogio 1.All Zagni

Domotek Volley:De Santis,Mancinelli 10,Spinello,Guarienti Zappoli,Presta 8,Lopetrone,Saitta 1,Motta,Innocenzi 5,Ciaramita,Laganà 10,Lazzaretto 4,Rigirozzo,Parrini.All Polimeni Ass Vandir Dal Pozzo

Arbitri Faia Riccardo e Mannarino Matteo