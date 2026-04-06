New Fides Volley Campo Calabro: uno spazio per crescere, a tutte le età

Ci sono realtà sportive che non si limitano a insegnare un gesto tecnico o a preparare una partita. Sono luoghi dove si costruiscono relazioni, si impara a fare squadra e si scopre che lo sport può essere un punto di incontro tra generazioni diverse.

A Campo Calabro, la New Fides Volley rappresenta proprio questo: una comunità che guarda ai giovani ma che non dimentica chi, pur non avendo più vent’anni, ha ancora voglia di mettersi in gioco.

Negli anni, la società ha dato spazio a numerosi giovani atleti, accompagnandoli nel loro percorso di crescita sportiva e personale. Allenamenti, tornei e momenti di condivisione diventano occasioni per sviluppare disciplina, rispetto e spirito di collaborazione. Tuttavia, uno degli aspetti che rende questa realtà particolarmente significativa è l’attenzione riservata anche agli adulti, attraverso attività dedicate e squadre amatoriali che permettono di vivere lo sport senza limiti di età.

In questo contesto si inserisce anche l’esperienza della squadra amatoriale, composta da persone che hanno scelto di tornare in campo o di avvicinarsi alla pallavolo per la prima volta, dimostrando che la passione non conosce scadenze anagrafiche.

Tra loro c’è Maria Idone imprenditrice settore estetico, che ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alla società e ai compagni di squadra per l’accoglienza e la disponibilità .

«La possibilità di allenarsi e far parte di una squadra anche in età adulta è un valore importante», sottolinea Maria Idone. «Ringrazio la società New Fides Volley per aver creato un ambiente accogliente e inclusivo, e in particolare l’allenatore Francesco Latella e il dirigente accompagnatore Antonio Calabrò per la dedizione e l’impegno che dimostrano ogni giorno, trasmettendo entusiasmo e motivazione a tutti i componenti della squadra».

La presenza di figure come l’allenatore Francesco Latella contribuisce a creare un clima positivo, dove ogni atleta, indipendentemente dall’età o dal livello di esperienza, può sentirsi parte integrante del gruppo. L’attenzione ai dettagli, la pazienza e la capacità di valorizzare ciascun componente rendono l’allenamento non solo un momento sportivo, ma anche umano.

La New Fides Volley Campo Calabro dimostra così che lo sport può essere uno strumento di inclusione reale, capace di unire generazioni diverse sotto la stessa rete. Giovani e adulti condividono lo stesso campo, lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di migliorarsi, ricordando che lo sport non è solo competizione, ma soprattutto partecipazione e comunità.