“Volley Reghion”: gioco, cuore e determinazione. Splendida vittoria con la Traina

La Volley Reghion firma l’impresa e apre il girone di ritorno con una splendida vittoria interna contro la corazzata Traina Caltanissetta. Partita perfetta quella del sestetto reggino, che conquista l’intera posta in palio con un rotondo 3-0 e si allontana ulteriormente dal quart’ultimo posto in classifica. 26-24, 25-18, 26-24 i parziali di un match ricco di emozioni e vietato ai deboli di cuore: coach Pellegrino azzecca ogni mossa e il campo gli dà ragione. La partita, giocata al PalaColor di Pellaro, inizia sotto il segno dell’equilibrio. A metà primo set, però, Traina trova l’allungo giusto e si porta sul 16-22: il parziale sembra indirizzare le ospiti alla vittoria, ma la Reghion sale in cattedra ed effettua il sorpasso proprio sul più bello. Sulle ali dell’entusiasmo, Reggio Calabria gioca un gran secondo set a dimostrazione che quanto accaduto nel gioco precedente non era solo un fuoco di paglia. Il terzo parziale vede la reazione delle terze in classifica: Traina ritrova lucidità, vince le proprie paure e il momentaneo 21-14 sembra dirigere il set in direzione Caltanissetta. La Reghion cerca la reazione, e sul 15-21 ecco la mossa che cambia set e match: Cesare Pellegrino manda in campo Martina Greco per sfruttare il suo servizio, e la palleggiatrice risponde nel migliore dei modi. Le siciliane vanno in difficoltà, si fanno prima rimontare e poi superare: le reggine, supportate da un pubblico diventato settimo giocatore in campo, sbagliano i primi due match point (24-22), ma realizzano il terzo e chiudono 26-24. I tre punti permettono alla compagine del presidente Minniti di agganciare a quota diciotto la FuniviaEtna e di portarsi a più sei dalla Bricocity, sconfitta in casa dalla Sensation Gioiosa.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.