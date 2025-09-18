Reggio, passaggio di consegne al Rotary Club: è Antonino Foti il 63° presidente

Il 63esimo presidente del Rotary Club Reggio Calabria è l’ingegnere Antonino Foti. Il passaggio delle consegne con il Presidente uscente, l’avvocato Giampaolo Latella, è avvenuto, con una sobria ed elegante cerimonia, a Catona, alla presenza delle autorità rotariane del Distretto 2102. Prima dell’inizio ufficiale del nuovo anno rotariano, il past president Latella ha tracciato all’assemblea dei soci e ai presenti il consuntivo dell’attività svolta. “Un bilancio positivo – ha spiegato – perché, nel rispetto della tradizione del nostro club, sono state perseguite le finalità delle linee d’azione rotariane, coniugando lo spirito di servizio con il valore dell’amicizia, non trascurando l’aspetto della internazionalizzazione con iniziative volte a promuovere l’apertura del Club verso il Mediterraneo e la promozione della pace e della cooperazione nel Mare nostrum”. Augurando un buon lavoro al neo presidente, Latella ha rimarcato la grande stima e amicizia che li lega da molto tempo. Il presidente Foti, da parte sua, ha posto l’accento sulla “responsabilità assunta nel guidare un club storico come il Rotary Reggio Calabria, club più antico del distretto e tra i più antichi d’Italia, che ha espresso ben quattro governatori distrettuali, e che – forte della sua tradizione – guarda al futuro e lavora per rafforzare il proprio ruolo di punto di riferimento della nostra comunità, in continuità con la linea tracciata dal past president, e di quanti l’hanno preceduto”. Foti, 44 anni, imprenditore e libero professionista, corona così un percorso che lo ha visto entrare nella famiglia rotariana nel 2000. E’ socio del Rotary Club, che oggi presiede, dall’anno 2014.