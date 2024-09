Tutto pronto per il “Reggio Calabria Comics 2024”: al via venerdì 27 settembre

Manca ormai pochissimo al Reggio Calabria Comics, evento patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, attesissimo dagli amanti del genere ma che ha stimolato la curiosità e l’interesse di tutti, dai più grandi ai più piccini, per il ricchissimo programma di attività, presentato oggi presso la Sala delle Adunzanze del Consiglio Comunale “Magistrato Antonino Scopelliti” del Comune di Campo Calabro, con la graditissima presenza del Sindaco, dott. Rocco Alessandro Repaci.

“Dobbiamo mettere a sistema la bellezza” ha dichiarato il Sindaco “ed in questa ottica, la nostra Amministrazione ha sposato con grande entusiasmo il progetto del Reggio Calabria Comics, che animerà con energia il meraviglio sito del Forte Poggio Pignatelli”. L’immediato impegno da parte del Comune sottolinea il fatto che il territorio crede ed abbia bisogno di momenti di cultura, svago e condivisione importanti come il Reggio Calabria Comics.

“Lavoriamo da circa un anno e mezzo” prosegue il Presidente di Geo Reghium, Gianni Pipari “assieme al mio socio e Vicepresidente Domenico Condello, per realizzare il Comics e lo abbiamo voluto concepire non come un singolo evento, ma come l’inizio di un ciclo, e il grande interesse che ha generato nelle Istituzioni e nei prestigiosi partner che ci hanno voluto affiancare, lo testimonia”

“Oltre ai concerti” sottolinea il vicepresidente Condello “dj-set, al Genio Quiz Game e ai meet&greet con gli ospiti, ci preme sottolineare che il Comics ospiterà, grazie alla prestigiosissima partnership con Poste Italiane, l’annullo filatelico riportante la dicitura Festival del Fumetto e della Cultura Pop – 27.9.2024 – 89052 Campo Calabro (RC). Durante l’iniziativa sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand di Poste Italiane che verrà allestito dalle ore 10 alle ore 21 per tutto l’evento. Per l’occasione sarà disponibile anche una cartolina dedicata all’appuntamento con l’arte del fumetto”

Seguono gli interventi dell’Ispettore Emilio Musacchio, segretario regionale del Coisp, sindacato autonomo di Polizia, presente all’evento con numerosi momenti di sensibilizzazione e formazione contro il cyberbullismo, nonchè con l’esposizione della Lamborghini Ursus, amatissimo mezzo in dotazione, presso lo stand a loro dedicato; di Rosario Borrello, in rappresentanza del Planetario Pthagoras, che curerà seminari e osservazione delle stelle, con l’istallazione di un meraviglioso telescopio; di Silvia Alfano, presidente delle Associazioni Stretto Crea e Role &Roll, che ha illustrato le attività legate al mondo dei Cosplay, dei giochi da tavolo ed in generale dell’evento, del Professor Pasquale Ferrara, in rappresentanza dell’Accademia delle Belle Arti, collaborazione di grande prestigio e di Fabio Saraceno, titolare della storica libreria AVE.

In chiusura, Marco Mauro, presentatore dell’evento assieme al famoso showman Filippo Marcianò, il Presidente Gianni Pipari, il vicepresidente Domenico Condello e tutto il tavolo dei lavori, hanno rinnovato l’appuntamento al Forte Poggio Pignatelli, da venerdì 27 a domenica 29 settembre!

Di seguito il programma:

VENERDI’

MATTINA:

APERTURA ATTIVITA’ PERMANENTI – ORE 10:00 –

ARTIST BOULEVARD

AREA GAMES E VIDEO GAMES

LARP

FOOD

MOSTRE

MYSTERY ROOM – ESCAPE ROOM

SOFTAIR – SPADA MEDIOEVALE – TIRO CON ARCO

INFO POINT FILATELIA E POSTE ITALIANE

ARCHERY ARENA

AREA PALCO 2

ORE 10,30 – SEMINARIO POLIZIA DI STATO

ORE 11,30 – GENIO QUIZ GAME “Nerd Edition”

ORE 12,30 – PRES. LIBRO I GATTI DEL DOTT. PANNER – FIRMA COPIE (ADRIANA LANZ)

ORE 14,30 – CLAUDIO QUATTRONE SI RACCONTA

DENTRO LE MURA

ORE 10,00 – APERTURA MOSTRE

ORE 11,00 – HAPPY SMILE – GIOCHI DA TAVOLO

ORE 17,00 – LABORATORIO HAPPY SMILE MILK

INAUGURAZIONE

ORE 16,00 – TAGLIO DEL NASTRO

ANNULLO FILATELICO

CONIO DELLA MONETA

AREA SPACE COMICS

ORE 18,00 – SEMINARI PLANETARIO

TELESCOPIO

MAIN STAGE

ORE 19,00 – ON STAGE GIUSEPPE FALCONE

ORE 20,00 – DISCO SHOW ‘‘DJ OSSO’’

ORE 21,30 – CHIUSURA DI TUTTE LE ATTIVITA’

SABATO

MATTINA:

APERTURA ATTIVITA’ PERMANENTI – ORE 10,00

ARTIST BOULEVARD

AREA GAMES E VIDEO GAMES

LARP

FOOD

MOSTRE

MYSTERY ROOM – ESCAPE ROOM

SOFTAIR – SPADA MEDIOEVALE – TIRO CON ARCO

INFO POINT FILATELIA E POSTE ITALIANE

ARCHERY ARENA

AREA PALCO 2

ORE 10,00 – SEMINARIO POLIZIA DI STATO

ORE 10,30 – WORK SHOP SPAGHETTI PUBLISHING

ORE 11,30 – FRAFFROG

ORE 12,30 – CLAUDIO QUATTRONE CON DATTILO

ORE 13,30 – WORK SHOP SABRICOSMAKER

ORE 16,00 – NESPOLINO E DE ANGELIS

DENTRO LE MURA

ORE 10,00 – APERTURA MOSTRE

ORE 11,00 – LABORATORIO (SERECANA)

ORE 16,00 – LABORATORIO DIMOSTRATIVO (CHICCOTTO)

AREA SPACE COMICS

ORE 18,00 – SEMINARI PLANETARIO

TELESCOPIO

MAIN STAGE

ORE 17,00 – LUCA PAPPAGALLO SHOW COOKING

ORE 18,00 – GIANLUCA IACONO

ORE 19,00 – LUCA SCORNAIENCHI E COMMISSARIO MASCHERPA

ORE 20,00 – LIVE ON STAGE ‘‘CRAZY TOONS’’

ORE 22,00 – CHIUSURA DI TUTTE LE ATTIVITA’

DOMENICA

MATTINA:

APERTURA ATTIVITA’ PERMANENTI – ORE 10,00

ARTIST BOULEVARD

AREA GAMES E VIDEO GAMES

LARP

FOOD

MOSTRE

MYSTERY ROOM – ESCAPE ROOM

SOFTAIR – SPADA MEDIOEVALE – TIRO CON ARCO

INFO POINT FILATELIA E POSTE ITALIANE

ARCHERY ARENA

AREA PALCO 2

ORE 10,15 – WORK SHOP SABRICOSMAKER

ORE 11,30 – LORENZIST

ORE 13,30 – PREJUDGING CONTEST COSPLAY

ORE 15,00 – PRESENTAZIONE PROGETTO GIALLO CHINA (LE NOVITA’)

DENTRO LE MURA

ORE 10,00 – APERTURA MOSTREecco,

ORE 10,15 – LABORATORIO DI FUMETTO (ACCADEMIA BELLE ARTI)

AREA SPACE COMICS

ORE 18,00 – SEMINARI PLANETARIO TELESCOPIO

MAIN STAGE

ORE 15,00 – ALBERTO PAGNOTTA – FEDERICO PERROTTA

ORE 16,00 – MONICA WARD

ORE 17,00 – CONTEST COSPLAY

ORE 18,30 – FILIPPO BUGLISI – H(OST) THE MULTIVERSE

ORE 19,00 – PREMIAZIONI CONTEST – CONSEGNA PREMIO MICHELE VIOLA

ORE 19,30 – LIVE ON STAGE ‘‘DISNEYAMO’’

ORE 21,30 – CHIUSURA DI TUTTE LE ATTIVITA’