Giubileo a Bagnara Calabra: “Chiesa in cammino per il mondo”

“Se io vengo perdonato come faccio a non perdonare?Proprio io che sono stato perdonato e sono stato raggiunto dalla misericordia e grazia di Dio? Ricordiamoci: Dove abbonda il peccato sovrabbonda la grazia (Rm 5, 20) Il giubileo sia un tempo di grazia per tutti, l’arciconfraternita, la parrocchia, la diocesi e sia un’azione di rinascita, un nuovo inizio per ciascuno di noi, per essere testimoni di fede, carità e speranza!” Così Don Antonino Iannò, Padre Spirituale dell’Arciconfraternita di Maria SS. del Rosario e co-parroco della Parrocchia S. Maria e i XII Apostoli, con sede a Bagnara Calabra (RC), Domenica 22 settembre, durante la Santa Messa Domenicale, ha ufficializzato l’apertura del Giubileo in occasione dei cent’anni dalla consacrazione dell’attuale Chiesa (1924-2024) e i cinquant’anni dall’incoronazione del Simulacro della madonna che l’arciconfraternita venera(1925-2025), giorno 7 ottobre 2024 con il Pontificale presieduto da S.E. Rev. Mons. Fortunato Morrone Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria – Bova e con la partecipazione di tutti i Parroci e Sacerdoti della città. Questo tempo di grazia è l’occasione per ripercorrere la storia della Chiesa, non solo come ricordo di fatti e personaggi, ma come riflessione spirituale su quello che siamo stati, su quello che siamo e su quello che siamo chiamati ad essere per edificare la nostra Chiesa con una vita santa e con scelte individuali e collettive conformi al Vangelo. Fine di questo percorso è rinsaldare i vincoli di unità e comunione che ci fanno popolo di Dio. Siamo chiamati ad essere una Chiesa in uscita, una Chiesa in cammino per il mondo! Presto verrà presentato il programma dell’anno giubilare il quale coinvolgerà le diverse realtà diocesane della città metropolitana di Reggio Calabria, ma non solo, le associazioni, i movimenti, le istituzioni, il mondo della cultura e della scuola. Nel corso dell’anno si terranno alcune iniziative culturali che faranno emergere la vivacità artistica e il fermento religioso della Città di Bagnara e del territorio tutto.

Al termine della celebrazione il Padre Spirituale don Antonino Ianno’ insieme al Priore dell’Arciconfraternita Antonino Roneo hanno svelato la gigantografia posta sulla piazza SS. Rosario che presenta il motto del Giubileo: “Non sapete che siete Tempio di Dio? Con Maria costruttori di speranza!” Il motto vuole essere una provocazione e al tempo stesso manifestare la consapevolezza che Dio abita nel cuore dell’uomo ed è per questo che egli è il vero tempio di Dio. Come orniamo e veneriamo l’edificio, dobbiamo rispettare e costruire la Dimora senza fine nella nostra vita attraverso gli insegnamenti di Cristo e di Maria, Madre e modello della Chiesa, la quale, per prima, è stata tempio di Dio, custodendo nel grembo verginale il verbo fatto carne. Anche noi siamo chiamati ad essere un grembo generatrice di Dio. Il tempo di grazia che vivremo sarà maggiormente intensificato dall’anno giubilare universale che ci chiama ad essere pellegrini di speranza. Attraverso Maria, possiamo essere dei costruttori di speranza perché noi, siamo chiamati a costruire la speranza nel mondo e quindi testimoniare e ravvivare la presenza di Dio in ciascuno di noi. Accogliamo l’invito di Papa Francesco: […] Eleviamo il cuore a Cristo, per diventare cantori di speranza […] perché la sua melodia faccia vibrare le corde dell’umanità e risvegli nei cuori la gioia, risvegli il coraggio di abbracciare la vita.”