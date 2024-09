Gigi Miseferi racconta Giacomo Battaglia, venerdì online la conversazione con il circolo culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria

Continua la programmazione da remoto, a cura del Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria con un nuovo incontro avente come tema “Gigi Miseferi racconta Giacomo Battaglia”. La nuova conversazione, a cura del sodalizio organizzatore, è un omaggio che si vuol rendere all’attore reggino, scomparso, il 26 giugno del 2018Noto per le sue esibizioni esilaranti in coppia con Gigi Miseferi, il duo balzò all’attenzione del grande pubblico con le esibizioni al Bagaglino. Tra le loro imitazioni più amate e conosciute quelle di Sandro Ciotti e Bruno Vespa. Proprio da Vespa Battaglia è stato più volte ospite nella trasmissione Porta a Porta per le sue imitazioni. Per anni una coppia inossidabile, anche grazie alla realizzazione di decine di spettacoli teatrali. La ribalta nazionale per i due arrivò nel 1990 con la trasmissione Rai “Stasera mi butto”, grazie alla quale Pier Francesco Pingitore, calabrese come loro ma di Catanzaro, li scoprì chiamandoli a fare parte dello spettacolo “Troppa Trippa” della compagnia del Teatro Bagaglino di Roma. Da allora Battaglia e Miseferi diventarono membri stabili della compagnia, dando vita a sketch comici e imitazioni. Molte anche le partecipazioni alla trasmissione televisiva “Quelli che il calcio…” come tifosi della Reggina ai tempi d’oro della serie A. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, ha registrato le presenze, in qualità di graditi ospiti, del Vice Presidente del Circolo Culturale “L’Agorà” Antonino Megali, e non per ordine d’importanza di Gigi Miseferi, compagno di scena ed amico di sempre di Giacomo Battaglia. Queste alcune delle cifre che sono state oggetto di analisi, nel corso della giornata di studi organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 27 settembre.