Passeggiata patrimoniale “Il Paesaggio dello Stretto”: un evento dell’Associazione Scalinata di via Giudecca

Appuntamento il 19 marzo sul sentiero “Torre Cavallo” con la Passeggiata Patrimoniale dedicata al Paesaggio dello Stretto, un evento organizzato dall’Associazione APS Comunità patrimoniale scalinata monumentale di via Giudecca di Reggio Calabria, in partenariato con Laboratori Patrimoni UNESCO del Mediterraneo e con l’egida del Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia.

Un evento unico e di grande suggestione che accompagnerà i partecipanti in un percorso durante il quale, tangibile e intangibile, si incontrano e si intrecciano grazie soprattutto allo straordinario contesto di riferimento, lo Stretto di Messina, e alla ricchezza delle tante fonti scientifiche, storiche, letterarie che verranno messe in campo, senza trascurare le esperienze di vita dei residenti, la scoperta di tradizioni e curiosità locali.

La Passeggiata patrimoniale è libera e gratuita e l’area scelta è il “Paesaggio dello Stretto, un sistema geografico di paesaggio e di passaggio”, osservato dal versante calabrese, in località Santa Trada nel Comune di Villa San Giovanni sul sentiero denominato “Torre Cavallo”.

I partecipanti potranno passeggiare, in sicurezza, su un percorso pedonale mozzafiato vista Stretto di Messina e osservare il paesaggio dall’alto del promontorio della Costa Viola.

“Sarà una passeggiata diversa dalle solite, non un vero e proprio trekking ma una camminata ‘comoda’ cui potranno partecipare tutti, dai bambini agli anziani, perché ci fermeremo ad osservare il paesaggio e a dare valore al contesto scenografico dello Stretto” spiega la presidente dell’Associazione Comunità Patrimoniale Scalinata Monumentale di Via Giudecca, Simona Lanzoni.

“Ci accompagneranno gli abitanti del territorio che racconteranno le loro memorie, ripercorreremo attraverso gli aneddoti, i tempi della vendita del sale, del commercio dei Florio, all’epoca semplici pescatori, grazie all’uso particolare delle torri costiere e in primis della cinquecentesca Torre Cavallo. Approfondiremo l’archeologia industriale dei due Piloni, l’aspetto naturalistico e faunistico, parlando dell’habitat incredibile dello Stretto, tra cui le 380 specie di uccelli migratori che lo attraversano scendendo in picchiata dalla punta Peloro e proseguendo verso l’Africa. Ma non solo. Verremo affascinati dai miti e dalle leggende del territorio, a partire da Scilla e Cariddi, e ascolteremo racconti emozionanti sull’importanza del mare”.

“Che dire – conclude la Lanzoni – l’appuntamento è il 19 marzo alle ore 10:00 con tutta la cittadinanza che ci auguriamo vorrà partecipare numerosa, perché il concetto della passeggiata patrimoniale ha una natura sociale e anche civica di grande rilevanza, quella di promuovere la consapevolezza dei cittadini e la loro integrazione nel contesto ambientale in cui si muovono. Una passeggiata insolita e totalizzante in questo nostro ‘Stretto necessario’ alla riscoperta di valori spesso e, purtroppo, dimenticati”.