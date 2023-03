“Armonia in Movimento”: una nuova iniziativa sociale dell’Associazione Giada Medical OdV di Reggio Calabria

La sedentarietà è uno dei principali nemici della salute, soprattutto per chi inizia a fare i

conti con l’avanzare dell’età. Per contrastare questo fenomeno e promuovere il benessere

psicofisico, l’ Associazione Giada Medical OdV ha lanciato “Armonia in Movimento”, una

nuova attività sociale di ginnastica dolce aperta a tutti senza limiti di età.

L’attività è partita giovedì 9 marzo presso i locali dell’Associazione, sita a Pellaro

in via Vico BolaniI.

Il motto dell’iniziativa è “Invecchiare in salute”, lo scopo principale è quello della

prevenzione delle malattie attraverso la pratica costante dell’esercizio fisico.

Guidati dall’istruttrice, Daniela Maria Minniti, tecnico ASI abilitato, i partecipanti si sono

cimentati in esercizi mirati a migliorare la flessibilità, la postura e la coordinazione. La

ginnastica dolce è particolarmente indicata per le persone che cercano un’attività fisica

leggera e non traumatica, adatta anche a chi convive con problemi articolari o muscolari.

“Armonia in Movimento” è un’attività sociale che si propone di coinvolgere le persone e di

offrire loro la possibilità di prendersi cura di sé stessi, migliorando il proprio equilibrio

psicofisico. L’iniziativa è aperta a tutti e non richiede particolari abilità fisiche.

Si tratta di un’occasione per stare insieme, divertirsi e prendersi cura del proprio corpo e

della propria mente.

L’ Associazione Giada Medical OdV invita tutti a partecipare a questa nuova iniziativa

sociale, per invecchiare in salute e condividere momenti di aggregazione e benessere con

gli altri.