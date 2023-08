È operativo a Cosenza il laboratorio didattico sperimentale avviato dall’Associazione Nemesi nell’ambito del programma di Agenda Urbana, con particolare riferimento al segmento dell’inclusione sociale e dell’attivazione di partenariati tra pubblico e privato per l’erogazione di servizi di welfare.

Le attività, completamente gratuite, sono rivolte a minori di almeno 4 anni di età e si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 con l’ausilio di educatori ed insegnanti. Il laboratorio, ubicato nei locali dell’Associazione in Via 24 Maggio 25/D sarà aperto fino al prossimo 11 agosto e successivamente dal 28 agosto fino al 13 settembre.

Non si tratta soltanto di un servizio di intrattenimento estivo, utile a conciliare i tempi di vita e di lavoro per molti genitori in un periodo nel quale viene a mancare il supporto delle istituzioni scolastiche. Il laboratorio infatti, è orientato a stimolare i partecipanti verso la cultura del bello; i bambini vengono indirizzati verso la riscoperta del patrimonio storico-artistico della città, attraverso stimoli ed interazioni arricchite dall’impiego di materiale videografico, anche con l’obiettivo di sviluppare una sensibilità verso la sostenibilità e verso il rispetto del paesaggio.

Tra le finalità vi è quindi soprattutto quella di formare nei piccoli una coscienza civile e condivisa rispetto ai nostri beni culturali, partendo dalla conoscenza del territorio circostante e costruendo un percorso di consapevolezza e responsabilità sociale, in coerenza con gli obiettivi delle linee strategiche dell’Agenda Urbana Cosenza-Rende. Il progetto è finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo.

Per aderire è sufficiente contattare l’Associazione nemesi al numero 0984/77802 o inviare una mail all’indirizzo segreteria@nemesiaces.it