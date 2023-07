Al via le nuove edizioni dei concorsi “Cosenza in obiettivo” e “Ritratto di un’economia d’autore”

La Camera di commercio di Cosenza ha indetto le edizioni 2023 dei due concorsi finalizzati a valorizzare e promuovere il territorio ed il tessuto economico cosentino a partire dalle bellezze che ne sono espressione. “Cosenza in obiettivo” e “Ritratto di un’economia d’autore”, questi i titoli delle iniziative che l’ente camerale ha promosso per celebrare il mondo dell’arte in tutte le sue forme: dalla pittura alla scultura passando per la fotografia, il disegno, la musica, il montaggio video e l’arte digitale.

Tutto ciò che è espressione d’arte trova casa nei due contest destinati non soltanto ai professionisti, ma anche a studenti e semplici amatori, desiderosi di mostrare il proprio talento e, allo stesso tempo, accendere i riflettori sulle eccellenze storiche, economiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

“Cosenza in obiettivo”, giunto alla sua seconda edizione, intende promuovere l’estro artistico di professionisti e giovani amatori nel campo della produzione video. Finalità delle opere è quella di rappresentare al meglio le bellezze artistiche, culturali e ambientali, contribuendo a dare visibilità alla provincia di Cosenza.

Il concorso è articolato in due sezioni: REELCosenza (video di 30 secondi, proporzioni 9/16 e audio originali con licenza d’uso o offerti dalla “Raccolta audio” del Creator Studio di Meta (Facebook); CosenzaInObiettivo (video di 3 minuti in Full HD e proporzioni 16/9).

Per conoscere le modalità di partecipazione, le votazioni e i premi finali visitare la pagina della Camera di Commercio al link di seguito indicato: https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/cosenza-obiettivo-2023.

“Ritratto di un’economia d’autore” è invece il contest finalizzato a valorizzare e promuovere l’offerta culturale e turistica qualificata del territorio mediante la realizzazione di opere d’arte che ne possano esprimere l’identità e le sue produzioni. Il premio, alla sua terza edizione, è rivolto ad artisti – pittori, scultori, fotografi, disegnatori, musicisti – e studenti di licei artistici e di istituti tecnici con indirizzo moda/oreficeria/artigianato e studenti delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori di Musica.

Attraverso il concorso artistico, l’ente camerale desidera stimolare la realizzazione di opere in grado di rappresentare al meglio i settori economici del territorio Cosentino e istituzionalmente rappresentati nella Camera di Commercio di Cosenza, e cioè Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con un focus particolare sui mestieri del futuro e l’evoluzione green dei settori economici tradizionali.

Per conoscere ogni informazioni sul concorso “Ritratto di un’economia d’autore” visitare il seguente link: https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/ritratto-di-uneconomia-dautore-terza-edizione-anno-2023

Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero 0984.815.260 oppure inviando una email all’indirizzo agenda digitale@cs.camcom.it