Il 25 luglio a Soverato incontro con il prof. Vittorio Daniele

Martedì 25 luglio, alle ore 21:30, incontro alla Kalibreria di Soverato con il Professor Vittorio Daniele, ordinario all’ UMG di Catanzaro, che presenterà il suo lavoro “Il paese diviso. Nord e Sud nella storia d’Italia”. In questo volume l’autore, attraverso una serie puntuale di dati e ricerche, sconfessa alcuni luoghi comuni sulla questione meridionale e getta nuova luce sulle ragioni delle differenze economiche che intercorrono tra Nord e Sud. Ma l’analisi non si rivolge solamente al passato. Infatti, sono le ragioni del passato a farci comprendere le dinamiche del presente e, ad oggi, la divergenza fra le due aree del paese sembra aumentare.

Tale lavoro risulta ancora più calzante alla luce della prospettiva della riforma dell’autonomia differenziata.

Dalla fine dell’Ottocento, il divario economico tra Nord e Sud si è allargato e l’Italia è diventata un paese diviso. Perché il Sud non è sviluppato come il Nord? Partendo dalle condizioni economiche e sociali delle due aree alla data dell’Unità, il volume ne esamina il percorso di sviluppo fino ai nostri giorni. Affronta, poi, le diverse spiegazioni del ritardo meridionale: quella antropologica e genetica, quella socio-culturale e quella istituzionale. Inizialmente aggravato da scelte politiche, il divario Nord-Sud è cresciuto anche per l’azione di forze di mercato: per la peculiare geografia dell’Italia, il Mezzogiorno è diventato un’area economicamente periferica. Oggi, nell’epoca della globalizzazione, il divario sembra accentuarsi.

Vittorio Daniele è professore di Politica economica all’Università Magna Graecia di Catanzaro, dove insegna anche Economia dello Sviluppo. La sua attività di ricerca riguarda, principalmente, lo sviluppo economico in prospettiva storica. Ha pubblicato numerosi articoli scientifici su riviste internazionali. Con Rubbettino, ha pubblicato: Ritardo e crescita in Calabria. Un’analisi economica (2005); La crescita delle nazioni. Fatti e teorie (2008); Il divario Nord-Sud in Italia 1861-2011 (2011) (coautore Paolo Malanima).

Una serata che interessa tutti noi come cittadini del Sud, un incontro per conoscere meglio la nostra storia grazie alla qualità della ricerca e alla chiarezza espositiva del Professore Vittorio Daniele.

Dialogherà con l’autore il giornalista Francesco Ranieri.