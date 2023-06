Il Dottorando di ricerca UMG Andrea Fortunato si aggiudica il Premio “Marco Ubertini”

Il Circolo Giuristi Universitari (C.G.U.) UMG. esprime massima soddisfazione nell’apprendere che Andrea Fortunato, Avvocato e Dottorando di Ricerca C.G.U. dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, si è aggiudicato il Premio Marco Ubertini 2022, per via della migliore collocazione nella graduatoria per Distretto di Corte d’Appello. Nello specifico, in riferimento al Premio n.8/2022, previsto da Cassa Forense in favore di iscritti che abbiano conseguito l’abilitazione nella sessione di esami per l’iscrizione all’Albo degli avvocati indetta nell’anno 2021, la Giunta ha deliberato in favore di Andrea Fortunato la dovuta provvidenza per un importo pari ad € 3.000,00.