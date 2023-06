“R…estate in città”, Girifalco presenta il calendario estivo

Il verde dello splendido giardino del salone parrocchiale ha fatto da scenario alla presentazione ufficiale del calendario degli eventi estivi programmati a Girifalco. “R…estate in città” è il nome scelto dagli organizzatori per la rassegna che si articolerà tra questo scorcio finale di giugno, l’intero mese di luglio e di agosto. Un nome che richiama il titolo onorifico di “Città”, il meritato riconoscimento attribuito a Girifalco dal Presidente della Repubblica Mattarella.

Il calendario stilato è vario, completo, assortito, all’insegna dell’arte, della musica e dell’intrattenimento. Collega in modo armonico cultura, tradizioni e spettacolo. Dal Premio letterario alla fiera, dalle passeggiate turistiche alla notte piccante, dalla festa dell’emigrante, alla discoteca sotto le stelle. Eventi per tutti i gusti e tutte le età: spettacoli per bambini, cover per adulti. Un calendario di eventi pensato per risollevare l’economia, incrementare i momenti di inclusione sociale e fornire, nel contempo, ai giovani sani momenti di divertimento. Fondamentale la proficua collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Proloco e gran parte delle associazioni presenti sul territorio in una sinergia a 360 gradi con l’obiettivo principale di animare l’estate di Girifalco.

Il calendario è stato presentato dal sindaco Pietrantonio Cristofaro, dal presidente della Proloco Orazio Cipullo, dall’assessore con delega agli Eventi Elisa Sestito ed è stato moderato dal presidente dell’A.S.D. Academy Girifalco Rossella Graziano.

“Prezioso si è rivelato l’apporto della Proloco e delle associazioni locali per la realizzazione del calendario estivo” ha rimarcato il sindaco sottolineando come nella rosa delle date manchi da individuare, per motivi organizzativi, quella per il formale recepimento del titolo di Città. Da programmare possibilmente entro fine luglio. Il presidente della Proloco, Orazio Cipullo, ha illustrato ai presenti gli eventi organizzati dalla Proloco alcuni riproposti (come la festa dell’emigrante) altre di nuova organizzazione. “Abbiamo pensato ad un calendario pieno e variegato per adulti e piccini con lo scopo di concedere ai nostri ragazzi l’opportunità di vivere in modo sano la nostra Città”, ha detto l’assessore Sestito. Ampio spazio alla cultura, ai momenti di aggregazione sociale sportiva, ai balli, al divertimento e ai momenti di coesione attraverso la degustazione di piatti tipici e l’attribuzione di premi letterari. “Tutto in un unico calendario realizzato – ha sottolineato l’assessore – dalla collaborazione di più enti uniti da un unico filo conduttore: l’amore per la nostra realtà e la volontà di impegnarsi a realizzare qualcosa di bello. Si ringraziano tutte le associazioni che collaborano alla realizzazione della nostra estate, gli uffici, i parroci, i vigili urbani, la compagnia e la stazione dei carabinieri di Girifalco, il Consiglio regionale della Calabria, l’Amministrazione provinciale, Telepepé e tutti coloro i quali faranno del loro meglio per realizzare la nostra estate”.