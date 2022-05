I Templari Federiciani della Calabria: “Grande soddisfazione per il convegno ‘Nature in Mind’ organizzato dall’Arma dei Carabinieri”

La Confraternita Cattolica dei Cavalieri Templari Federiciani della Calabria non può che esprimere grande compiacimento per la “due giorni” organizzata dall’Arma dei Carabinieri in occasione del 30°Anniversario della Convenzione per la diversità biologica, intitolata Nature in Mind, che si terrà a Roma, a Palazzo Rospigliosi, il 19 e 20 maggio.

E’ quanto si legge in una nota a firma del Gran Priore dei Templari della Calabria Filomena Falsetta.

L’equilibrio dell’ecosistema e la difesa della salubrità dell’ambiente – si legge in un comunicato stampa – hanno bisogno di una responsabilità intesa come capacità di congiungere istituzioni, forze dell’ordine, settore scientifico, rappresentanti di associazioni e società civile con una forte dimensione etica, nella quale risiede quel naturale potenziale di conservazione dell’ambiente.

Serve una vera e propria conversione ecologica, necessaria per evitare il baratro verso il quale l’umanità si sta incamminando.

Se saremo in grado di realizzare quel congiungimento, allora la tecnologia che inquina potrà anche disinquinare, la produzione che accumula potrà distribuire equamente, l’Uomo e l’ambiente godranno di un migliore rapporto, e le generazioni future ne seguiranno la scia.