“Le interviste di Dio”, lo scritto inedito di Roberto Pennisi

Peccatore — Faccia come Le pare. ci mancherebbe

Dio — Non preoccuparti. ti vedo teso…ho solo necessita di fare due chiacchiere. ma non sci morto, Due chiacchiere e poi te ne torni di là e, ovviamente. non ricorderai niente

Peccatore — Insomma un interrogatorio. .,

Dio — Ah, beh. dimenticavo che tu hai la fissa degli interrogatori

Peceatore – Beh. una vita di magistratura inquirente in qualche maniera mi ha segnato…ma scusi,

non mi ha fatto lei in questo modo?

Dio — Ahh. nono. non cominciamo. Qui le domande le faccio io…comunque ..è chiaro che ti ho voluto io “scassapagghiaro” come sei (ed è un complimento…).. e poi ti ho mandato incontro ti po’ di eventi di quelli che lasciano il segno. come quella volta a Sigonella…

Peccatore — E chi se la dimentica quella notte di ottobre del 1985…ero un giovane sostituto procuratore, a Siracusa. ero di turno io. I caccia americani avevano appena dirottato il volo a bordo del quale si trovavano i dirottatori della nave “Achille Lauro”, italiana. a bordo della quale era stato ucciso il cittadino americano Klinghofer. Obbligarono l’aereo a scendere a Sigonella

Dio – Si. quella volta mi superai. Bastò un po’ I’orgoglio statunitense: volevo vedere dove sarebbe arrivato quello degli italiani

Peceatore – Ma…cose dell”altro mondo..

Dio – Appunto…

Peccatore — Ma Le pare normale fare circondare, in territorio italiano. dai militari americani i poliziotti italiani che circondavano l’aereo?

Dio — Ti ho già detto che le domande qui le faccio io…

Peccatore — Mi perdoni, deformazione professionale. ..

Dio – Era l’unica cosa. la più estrema che potevo fare per mettere alla prova l’Italia e infatti tu cosa facesti?

Peccatore — Beh. la cosa che mi venne d’istinto fu quella di andare sotto I’aereo, fisicamente, per

affermare la presenza e la titolarità dell’ltalia in tutta quella vicenda

Dio — Il tutto mentre Craxi, al telefono, faceva il muso duro a Reagan: sarebbe stata la prima e ultima volta nella storia dell’Italia

Peccatore — Ah si. Reagan….già prefiguravo un fascicolo intestato a Reagan Ronald…

Dio – Fosti bravo. Bravo e fortunato, quella volta, ma il vero apice del tuo ruolo lo toccasti nei tuoi anni in Calabria

Peccatore — Beh, diciamo che non mancò il materiale su cui lavorare, in quegli anni…

Dio – Beh, era il 1992, a Reggio qualcosa dovevo fare accadere. Solo in quell’anno vennero rimossi per decreto sei consiglieri provinciali, tra cui il Presidente e il vicepresidente, il Sindaco di Cardeto, e venne sciolto il Consiglio comunale di Reggio Calabria. dopo che ben 11 amministratori furono coinvolti nelle indagini e negli arresti…

Peccatore – …nei miei arresti…

Dio — Eh si, certo, ma Licandro non ci andò leggero, con la sua denuncia di “via vai di valigette che entrano