Agguato a Lauropoli (Cs), un morto ed un ferito grave

È di un morto e un ferito in gravi condizioni il bilancio della sparatoria avvenuta nelle prime ore del mattino a Lauropoli, frazione di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza.

L’episodio si è verificato poco dopo le 6 nel centro della frazione. Le due vittime si trovavano nei pressi di un bar quando sarebbero state raggiunte da una o più persone che hanno aperto il fuoco.

Per uno dei due uomini non c’è stato nulla da fare. L’altro, invece, è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso dopo l’agguato.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori. Non è stato al momento chiarito quanti fossero gli aggressori né quale arma sia stata utilizzata.

Sul luogo della sparatoria sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare i responsabili. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili alle indagini.