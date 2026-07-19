“Se avete preso per buone le «verità» della televisione, / anche se allora vi siete assolti / siete lo stesso coinvolti” - Fabrizio DeAndrè, Canzone del maggio, n.° 2
HomeCalcioReggina: dopo oltre un decennio, il "Granillo" torni ad essere stadio e...
CalcioPrimo PianoQuadrante AmarantoSport

Reggina: dopo oltre un decennio, il “Granillo” torni ad essere stadio e non più catapecchia

di Paolo Ficara – Stadio “Granillo”, riapri il cancello. Se l’inno di Raffaello non necessita di restyling, l’impianto di Viale Galilei – ampliato e ristrutturato pochi anni prima della composizione di “Vai Reggina” – aprirà lunedì una nuova era. Per la Reggina. Almeno, per come è stata congiuntamente annunciata sia dal primo cittadino Francesco Cannizzaro, che dal sodalizio di via delle Industrie. Pardon, di via Dante. Qualora non fosse già stata modificata la sede sociale.

Oltre che per la Reggina, servirebbe aprire una nuova era proprio per il “Granillo”.

Ricordiamo la scena di un Lillo Foti ancora in piena preda ai propri malanni fisici dell’epoca, ci sembra fosse agosto o al massimo settembre 2015, mentre restituisce le chiavi del “Granillo” al Comune. Ponendo fine ad una convenzione che era ancora in essere, tra Palazzo San Giorgio e quella Reggina Calcio che non era ancora fallita. Risalente ai tempi di Peppe Scopelliti sindaco.

Da quel momento in poi, ironia della sorte, l’unica volta in cui il “Granillo” è risultato essere pronto ed agibile già a metà agosto, per quanto concerne manto erboso e spalti, riguarda il 2023. Ossia l’estate in cui lo stadio c’era, ma la squadra no. Chiedere a Saladini, Cardona e bella gente al seguito.

In tutte le altre estati, i problemi non sono mai mancati. In primis per quanto concerne il terreno di gioco. Un tema spesso ripropostosi anche a campionato in corso. Dato che le farmacie sembrano aver esaurito le pillole per la memoria, ricordiamo che a maggio 2018 si “approfittò” di Pippo Caffo, presidente di quella Vibonese che avrebbe giocato e vinto ai rigori lo spareggio col Troina per la promozione in C. Fu il noto imprenditore a sistemare il prato del “Granillo”, di tasca propria. Pur di non rischiare di essere mandato chissà dove, per un campo neutro.

L’estate del 2018, ce la ricordiamo per i seggiolini che non arrivavano mai. Con la squadra dell’epoca – non scrivere Urbs, non scrivere Urbs, non scrivere Urbs – costretta, sempre per ironia della sorte, a disputare diverse gare interne proprio a Vibo Valentia. Causa indisponibilità del “Granillo”.

Santa, santissima Serie B che ha imposto alcuni lavori strutturali. Relativi ad altri seggiolini, nonché al rifacimento ed all’abbassamento delle panchine. Smarrito il professionismo, l’area circostante interna ed esterna dello stadio si è trasformata in un eterno cantiere. Ci sembra fosse il 2023 quando si è iniziato a scavare, per posizionare le nuove torri faro in gradinata.

Quelle buche enormi si sono spesso trasformate, a seconda delle stagioni, o in sostitute della piscina nel frattempo demolita, o in ufficio per novelli maestri Splinter. E le famose torri faro, finalmente montate in tempo per Operazione Nostalgia di settembre 2025, sembra siano state mal posizionate. Almeno nel leggere i commenti di alcuni cameraman o ex registi di livello nazionale, che conoscono bene il “Granillo”.

Adesso lasciamo il tema delle carenze strutturali. Al di là di ogni atto, delibera, spesa o stanziamento effettuato nell’ultimo decennio. E andiamo su una vergogna non più prorogabile: le carenze igieniche.

Non sappiamo a quale anno risalga l’ultima volta in cui sia stata passata l’aspirapolvere, all’interno delle cabine in tribuna stampa. Probabilmente eravamo ancora in Serie A. Parliamo delle postazioni di commento in diretta, riservate a radio e tv. E sappiamo benissimo che le condizioni dei seggiolini in tutto il resto dello stadio, non sono migliori.

Ciò che invece non sappiamo, per quanto concerne gradinata e curve, è se dopo aver dato una pulitina almeno uno spettatore pagante, a differenza di un giornalista, abbia la possibilità di lavarsi le mani. Nei bagni più facilmente raggiungibili dalla tribuna stampa, sono state molte di più le occasioni in cui dai rubinetti è uscito solo il cartello di Scherzi a Parte. Venendo costretti a recarci, il più delle volte, dal terzo anello a piano terra.

Certo, se poi si gioca di sera e non c’è una squadra di club ad organizzare il match, può capitare una svista “idrica”. Se lo ricorderà in particolare Francesco Totti, che forse la doccia se la sarà potuta fare al fans club della Roma a pochi metri dallo stadio. Dato che acqua negli spogliatoi del “Granillo”, dopo una certa ora in quel settembre 2025 per Operazione Nostalgia, non ne scorreva.

C’è uno stadio lasciato all’abbandono come se fosse una catapecchia, con plexiglass che forniscono un effetto Commodore 64 per chi è costretto ad accomodarvisi davanti. In particolare i portatori di handicap. Con lo spazio interno antistante alla curva nord, utilizzato come parcheggio riservato non solo ai tesserati della Reggina, ma anche a politici e qualche autorità nella passata stagione. E sorvoliamo su tutte quelle erbacce che ci auguriamo, al pari della cancellata in tribuna, siano state già oggetto di una prima sistemata. 

Le migliorie apportate dal 2015 ad oggi, sono state forzose. Ossia, dettate da ciò che imponevano i regolamenti delle categorie professionistiche. L’unica iniziativa concreta e meritevole, riguarda la recente intitolazione della sala stampa a Tonio Licordari.

Il “Granillo” è raggiungibile in 20 minuti a piedi dalla stazione centrale. E non dista molto di più, da un aeroporto attualmente collegato con Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Polonia e Spagna. Evitare cantieri infiniti per piscina e Palloncino ed apportare basilari e concrete migliorie, avrebbe consentito a Reggio Calabria di candidarsi per ospitare Euro 2032. Ci ricorderemo invece di farneticanti inviti ad ospitare la finale di Champions League, che paradossalmente richiede parametri più stringenti, in una fase precedente rispetto allo sbarco di Ryanair al “Tito Minniti”.

L’apertura ai concerti – Ultimo sarà… il primo – non riguarda la Reggina, bensì la cittadinanza. Che magari non sarà sempre costretta ad ammassarsi su un bus navetta, sperando di non dover attendere il traghetto delle 2 di notte, per ascoltare Max Pezzali o Eros Ramazzotti a Messina. O ancor peggio, per gustarsi Bryan Adams a Taormina, a spendere il doppio del biglietto per il concerto fra traghettamento, carburante e casello.

Uno stadio di proprietà o in concessione per 90 anni ed oltre, ovviamente alla Reggina, potrebbe rappresentare la vera e definitiva soluzione. Per consentire al “Granillo” ed alla città un grande salto di qualità.

Articolo PrecedenteL’ASD Academy Siderno ingaggia Giorgione e Mitica
Articolo SuccessivoL’8 agosto a Montepaone Lido i Nausicaa Games
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Bardi e Occhiuto: “Il futuro scalo aereo di Scalea si chiamerà Scalea-Maratea”

L’8 agosto a Montepaone Lido i Nausicaa Games

Vibo Smart 2026: trionfa la startup SEBYONE con il progetto “PERTINEO”. Palazzo Gagliardi incorona l’ecosistema digitale calabrese

Scontro tra due auto sulla SS106 nel Catanzarese: muore un giovane

Completate le operazioni di bonifica sull’ordigno bellico rinvenuto a Laureana di Borrello

Festival degli aquiloni, la prima giornata è stata un successo. Oggi si replica. Belcaro: “Strafelice che la nostra intuizione del 2023 continui a dare...

FdI, Nicola Caruso eletto presidente provinciale di Cosenza

“Geografie possibili”, il silenzio musicale dei paesaggi calabresi: inaugurata al Complesso San Giovanni la mostra di Virgilio Piccari

La sede AIGA all’interno del Palazzo di Giustizia di Cosenza compie un anno

L’ASD Academy Siderno ingaggia Giorgione e Mitica

A Catanzaro la manifestazione “Sport per tutti – Sport di tutti”

Caulonia candidata al bando regionale per il potenziamento del Centro Comunale di Raccolta in località Eternità

Domenico Turiano rinnova con la Cadi Antincendi Futura

La Parrocchia Santa Famiglia di Palmi si prepara alla sua festa: una serata tra convivialità, musica e comunità

Il Sindaco Franz Caruso esprime apprezzamento per il pilota cosentino Ermanno Quintieri. L’auto da corsa del giovane, ritratta da una testata giornalistica tedesca

*FdI Cosenza, Nesci: “Congratulazioni a Nicola Caruso, riconosciuti militanza e spirito di servizio”

Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021-2027, il Comune di Cosenza, Ente capofila, rettifica l’Avviso “Aiuti alle Imprese” e proroga i termini per la presentazione delle domande...

A Valeria Scuteri il Premio Nazionale Reggio Calabria Day

Il Sindaco Franz Caruso al Vinitaly and the city di Sibari: “dobbiamo continuare a proporre una narrazione della nostra storia e della nostra cultura...

Le Sentinelle di Wolfnet in Calabria: consegnati a Bisignano (CS) pastori abruzzesi maremmani alle aziende zootecniche

Parlamento europeo, Denis Nesci: “Più sostegno ad agricoltura e territori. Grazie al nostro lavoro risultati concreti per i cittadini”

Dalla Calabria al podcast nazionale: Gabry Sangineto protagonista di “Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo” insieme a Provenzano e Gary Caos

Pitta Days, successo a Catanzaro: oltre mille pitte e panificatori ASSIPAN protagonisti

Storia, fisco e industria: a Pazzano si presenta il nuovo volume sul Catasto Onciario Borbonico

Tonno Callipo Volley, Paolo Ajazi: “Arrivo in una società storica per crescere”

Delmastro da Rende: “Continueremo questa battaglia”. Attacco alle opposizioni e replica alle vicende giudiziarie

Cosenza, pronto intervento sociale (PIS): attivo anche per l’emergenza caldo

Trentaquattro anni dopo Via D’Amelio, un incontro per ricordare Paolo Borsellino e trasmetterne l’eredità

Cassano, Guerrieri (Spazio Pubblico): “Comune esclude quadi totalità degli invalidi all’accesso facilitato a mare e spiaggia”

Mayday al largo di Capo Colonna, la Guardia Costiera salva una famiglia in difficoltà

Referendum sottosegretari, il Comitato sfida il poltronificio: “Occhiuto proceda pure con il ricorso al Tar, siamo pronti a chiedere conto del danno erariale”

Rottamazione tributi, UPPI: “Estendere la misura anche al 2024 e al 2025”

“Il peso delle parole”, il tour itinerante che unisce fumetto e sensibilizzazione: dalla Menzione Speciale al Nuvola Comics a quella de Le Ninfee Games...

Crotone, tre arresti eseguiti dalla polizia: in carcere condannati per bancarotta, evasione e maltrattamenti

Eurospin, “Le pulizie nei supermercati non possono essere scaricate su chi lavora alle casse e nei reparti”: importante sentenza del Tribunale di Foggia. Filcams...

Praia a Mare celebra i 700 anni dell’effige mariana: il Papa invia il cardinale Francesco Montenegro

Carburanti, prezzi ancora in salita: il gasolio sfiora i 2,70 euro al litro

Catona accende l’estate: al via la prima edizione di “L’estate catonese”

Caldo intenso, lunedì 17 città in allerta massima: scatta il bollino rosso

Tropea apre le porte alla grande musica: Andrea Giuffredi e l’Orchestra di Fiati “Città di Tropea” protagonisti di una serata di alto profilo culturale

Al via il progetto “Invecchiamento Attivo” promosso dal Centro per le famiglie dell’ATS n. 1 di Vibo Valentia, dopo il successo della collaborazione col...

Dal ritorno della Viola in B nazionale agli ottimi risultati raggiunti in tutti i campionati, ai progetti giovanili. Un anno importante per la Fip...

Ad Africo l’incontro con Gioacchino Criaco e in anteprima il programma di “Gente in Aspromonte” 2026

Il quartiere che diventa ponte tra culture: a Pianicello la caccia al tesoro trasforma il gioco in comunità

Conpait protagonista a San Vitaliano 2026: qualità, tradizione e 7.000 coppette per celebrare l’artigianato calabrese

Luka Basic, esperienza e qualità: lo schiacciatore francese ancora protagonista con la Sviluppo Sud Palmi

Giovanni Misasi nuovo Presidente del Rotary Club Cosenza Sette Colli

Intrecci – Abitiamo il Lametino: formazione gratuita a Lamezia Terme su diritti, salute e contrasto all’antiziganismo

Atti persecutori e violenza sessuale nella Piana di Gioia Taur: scatta la custodia in carcere per un uomo

Laos Fest compie 10 anni: a Scalea (CS) arrivano Motta, Santi Francesi e Mobrici

Pressioni su Emanuele Mancuso per non farlo collaborare: il pg chiede tre condanne per i familiari

Scoperta a San Luca una base clandestina per la lavorazione della cocaina

Reggina, tentativo concreto per Da Silva. Lotito e Cannizzaro in conferenza il 20 luglio

Sottosegretari regionali, la Regione impugna al Tar l’ordinanza sul referendum

Lo Stretto racconta: nasce “Simpodcast”

Nuova SS106 fino a Reggio Calabria, Minasi: “Passo storico per la Calabria”

Associazione Bene Comune sul caso Roggero, Falsetta: “Dalla Calabria parta una mobilitazione istituzionale per la grazia. La nostra terra ha l’autorità morale e l’esperienza...

Un’altra giornata storica per l’MMA in Calabria – Federkombat

Erosione costiera, Giudiceandrea: “La Regione sta lasciando che il mare si prenda Calopezzati”

Natale 2026 con Re Italo: sinergia di produttori per un cesto-regalo

Estate Melissese 2026, dal teatro alla festa della bandiera verde. Sindaco Mauro: “Cultura, famiglie e ambiente raccontano la nostra idea di accoglienza”

Inchiesta “Clean Money”, sei condanne sei assoluzioni nel processo sul clan dei Gaglianesi

Esecutivo UST CISL Cosenza: contrattazione, partecipazione e corresponsabilità per affrontare le sfide del territorio

Ordigno bellico da disinnescare, chiuso un tratto dell’A2 tra Mileto e Rosarno nella notte di domenica

Catanzaro, festeggiamenti di San Vitaliano: il bilancio degli assessori Furer, Monteverdi e Costantino

“Da una fessura del giorno”, la poesia di Pina Majone Mauro rivive al Faro di Capo Suvero

Da Reggio Calabria alla Turchia: la ricerca sulla rigenerazione urbana conquista il congresso internazionale di Mardin

Tra Jonio e Tirreno la Calabria celebra il suo cuore verde: al via la Festa regionale degli itinerari e del cicloturismo

“Fuori dal Tunnel”: il 19 luglio la presentazione del libro di Giuseppe Panetta a Caulonia Marina (RC)

Si è insediata la nuova procuratrice aggiunta di Reggio Calabria, Rosa Raffa

Nuovo ingresso alla Procura di Reggio: Rosa Raffa nella squadra degli aggiunti

Catanzaro, ancora un fine settimana ricco di appuntamenti con la rassegna “Estarte”

AMACO, Rifondazione Comunista: “Il ritiro del Consorzio Autolinee aggrava la crisi, serve un tavolo istituzionale urgente”

Il GAL della Sibaritide porta la Calabria a Vinitaly and the City 2026

AMACO, la CGIL di Cosenza chiede una svolta: “Subito il confronto per salvaguardare lavoratori e servizio pubblico”

Beyond Limits fa tappa a Tropea: la città celebra lo sport che supera ogni barriera

Legge elettorale, O. Greco: “Riforma che mortifica la rappresentanza degli italiani all’estero”

Festival Spazio Musica: al Teatro Sociale di Camogli due serate dedicate alla grande voce

Isola Capo Rizzuto (Kr), il Comune rafforza la sicurezza sulle spiagge: arrivano tre defibrillatori

Estate in treno, nuovi collegamenti ferroviari per le località turistiche della Calabria

Catanzaro, la Polizia Locale nelle scuole per la prevenzione sull’uso di sostanze stupefacenti

Crotone, messa in sicurezza del Torrente Pignataro: la Giunta approva il progetto da un milione di euro

Festa San Vitaliano, il valore del saper fare al centro del talk sulle eccellenze artigiane

Palmi (RC), Anas apre al traffico la nuova rotatoria sulla Statale 18

LibrinComune: torna a Cosenza lo scrittore Antonio Monda per presentare il suo nuovo libro “Una mattina gloriosa”

Catanzaro onora il suo Patrono: la Corale San Vitaliano tra l’estro di Cropanese e la guida di Scozzafava

Il Premio Nosside fa tappa a Roccella Jonica

La Viola in Serie B Nazionale, Latella: “Un traguardo strameritato e una grande vittoria per lo sport reggino”

Marrelli Health conquista il “Best Paper Award”: premiata la ricerca calabrese sui biomateriali del futuro

Il ritorno di Graziano Maccarone: il centrale vibonese riabbraccia la Tonno Callipo

Cosenza rende omaggio ai medici campioni d’Italia: ricevuta la squadra del sesto scudetto

Al via il Master in Ricerca industriale dell’Università Magna Graecia: formazione per l’innovazione nelle Life Sciences

Presunto piano contro il pm Zanotti, Stefani: “Massima vicinanza e pieno sostegno a chi difende la legalità”

In sette Comuni della Piana di Gioia Tauro la Fondazione Danese Villum finanzia con 750mila euro un progetto triennale di educazione socio-emotiva: coinvolti 150...

Bisignano, il consigliere Nicoletti: “Consiglio comunale sospeso dopo appena 12 minuti: un episodio che fa riflettere”

Tassa di soggiorno Vibo Valentia, oltre 130 strutture ricettive non iscritte al portale: scattano gli avvisi di accertamento. Gli assessori Soriano e De Luca:...

Goletta Verde: “Inviato al Comune di Vibo Valentia il report completo sul campionamento presso la foce del Torrente Sant’Anna, risultato fortemente inquinato”

Trasportavano oltre 700 chili di rifiuti pericolosi sulla Statale 106: tre denunciati nel Catanzarese

Catanzaro, Palaia: “Un San Vitaliano così non si era mai visto e difficilmente sarà dimenticato”

Reggio Calabria, Comitato di quartiere Condera: convocata l’assemblea per il rinnovo del direttivo

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook