Vibo, domani il concerto della pianista Carlotta Masci

Domani, 22 Giugno 2023, l’Auditorium Spirito Santo, alle ore 18:00, farà da cornice ad un nuovo appuntamento della stagione concertistica musicale 2023 organizzata dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e da Ama Calabria nell’ambito del 46° MusicAMA Calabria realizzato all’interno del progetto Calabria Straordinaria sostenuto dall’Assessorato Regionale al Turismo.

Il sedicesimo di un’ampia offerta di trenta concerti che si snoderanno fino ad ottobre vedrà esibirsi la giovane pianista Carlotta Masci che, per l’occasione, offrirà al pubblico un’esperienza musicale coinvolgente attraverso un affascinante viaggio tra le note di un ricco e coinvolgente programma interamente dedicato al ‘700 italiano e che prevederà l’esecuzione di brani di Baldassarre Galuppi, Domenico Cimarosa e Domenico Scarlatti.

Il Maestro Carlotta Masci, attualmente docente di Pratica e Lettura pianistica presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, vincitrice di numerosi concorsi, come solista e in formazioni da camera, ha affiancato alla carriera da solista un’intensa attività cameristica, rivolgendo comunque la sua predilezione al pianoforte solo.

Protagonista di numerose stagioni musicali in Italia e all’estero, è stata, inoltre, ospite tre volte di Radio Vaticana, nel 2013 registrando in prima mondiale le “Scene Coreografiche” op. 30 di Sergio Calligaris per duo pianistico e quintetto d’archi, nel 2015, un programma interamente dedicato a Mozart e Chopin e nel 2019, a Sergei Rachmaninov e Sergio Calligaris.

Per ogni ulteriore informazione s'invita a visitare