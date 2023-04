Il Coro Polifonico del Conservatorio Torrefranca diretto dal M° Gianfranco Cambareri conclude al duomo di San Leoluca di Vibo Valentia la quarta edizione del progetto Crux Gloria

Martedì 4 aprile alle ore 19,00 presso il duomo di San Leoluca ultimo concerto della quarta edizione del progetto Crux Gloria promosso dal Conservatorio Fausto Torrefranca con la collaborazione di AMA Calabria con il Coro Polifonico del Conservatorio Di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia diretto dal Maestro Gianfranco Cambareri con le Meditazioni spirituali di Don Pasquale Roasano interpretate da Giulia Pollice.

La manifestazione musicale si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura e con le risorse finanziate dal PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02, ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2022” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.

Il direttore del Conservatorio Vittorino Naso in una dichiarazione esprime la sua soddisfazione per l’impegnativo progetto che ha portato il coro del conservatorio a esibirsi in quattro distinti locations e rivolge ai Soprani Miriana Castagna, Maria Cristina Imbrogno, Silvia Molinaro, Arianna Posterino, Erika Prostamo, ai Contralti Lucia Camillò,Martina Loiacono, Maria Rizzuto, Aurora Scidà, Chiara Zangari, ai Tenori Vincenzo Costantini, Davide Costanzo, Luciano De Fazio, Nicola Iannello, Xuefeng Zhang e ai Bassi Vincenzo Alati, Francesco Antonio Crudo, Luca De Leo, Mirko Marcellini, Michele Nardo, Cosimo Renda, Antonio Rondinelli, Alessandro Russo l’augurio che questa esperienza sia importante nel loro percorso formativo. Il coro, nato grazie impegno di Gianfranco Cambareri docente di canto corale, negli ultimi anni è cresciuto, implementando il proprio repertorio non soltanto sinfonico ma prettamente polifonico con produzioni, tra cui il progetto Crux Gloria, che hanno riscosso unanime consenso di pubblico e di critica. Di particolare interesse la collaborazione con il compositore argentino Martin Palmeri di cui il coro ha eseguito in prima esecuzione italiana il motteto tango Laudate Pueri oltre all’esecuzione della Misa Tango. Nel 2019 il coro ha registrato, in collaborazione con la Concert Band di Melicucco, un Cd pubblicato dalle Edizioni Scomegna e prima della pandemia si è esibito a Roma e in Vaticano per il 50° di Ordinazione Presbiterale di Mons. Giuseppe Liberto Direttore Emerito della Cappella Musicale Pontificia Sistina e in Sicilia. Gianfranco Cambareri, docente di esercitazioni corali al Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia, vanta una ricca esperienza nell’ambito della vocalità corale. Dal 2004 al 2012 canta nel Coro Giovanile Italiano sotto la guida di Kuret, Tabia e Donati. Dal 2002 dirige il Coro Polifonico Dominicus di Soriano Calabro al quale riesce a dare un impulso prettamente polifonico. Dal 2004 al 2010 dirige il Coro delle Voci bianche dell’IC di Soriano. Significativi nella sua carriera il 2° posto al IV Concorso Internazionale per cori di voci bianche Il Garda in Coro nel 2007 e il 2° premio al 56° Concorso Polifonico Internazionale Guido d’ Arezzo nel 2008. Presidente dal 2018 della Organizzazione Cori Calabria, è direttore del Coro giovanile calabrese. Nel corso del programma saranno eseguite opere di Gregorio Allegri, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Manolo Da Rold, Domenico Bartolucci, Antonio Lotti, Claudio Monteverdi, Giuseppe Liberto e Tomás Luis de Victoria.