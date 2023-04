“Millesuoni Project”, masterclass di alto perfezionamento in clarinetto con Gabriele Mirabassi al Conservatorio di Vibo Valentia

Il clarinetto diventa grande protagonista al Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia con la Master Class di alto perfezionamento dal titolo “Millesuoni Project” a cura del M° Gabriele Mirabassi e coordinata dal Mº Tommaso Rotella, titolare della cattedra di clarinetto presso il Conservatorio Torrefranca.

La Master Class si svolgerà lunedì 3 e martedì 4 Aprile, entrambi i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 presso l’Aula Magna “M. A. Sirignano” nella sede del Conservatorio sita in Viale Affaccio. A seguire, al termine delle attività didattiche, alle ore 18:30 presso l’Auditorium Spirito Santo, il clarinetto del Maestro Mirabassi sarà l’assoluto protagonista di un omaggio alla musica con la sua imperdibile esibizione.

«La Master Class – spiega il Maestro Tommaso Rotella – è finalizzata a sviluppare le competenze musicali dei partecipanti e ad offrire gli strumenti per il potenziamento delle fondamentali capacità sul piano percettivo-mnemonico, espressivo e cognitivo nell’uso dei sistemi di notazione e nei diversi ambienti del linguaggio musicale dal periodo classico a quello moderno, popolare e jazz».

Il direttore del Conservatorio, M° Vittorino Naso, nel sottolineare come la Master Class rappresenti «un importante contributo alla qualità dell’offerta formativa del nostro Conservatorio», evidenzia come questa costituisca «un’esperienza interessante ed estremamente formativa per i partecipanti che avranno modo di arricchire il proprio bagaglio artistico e culturale con uno dei massimi virtuosi odierni del clarinetto a livello internazionale».

L’iscrizione a “Millesuoni Project” è aperta a chiunque voglia vivere un percorso di approfondimento e perfezionamento strumentale per il raggiungimento della professionalità necessaria all’inserimento nel mondo del lavoro.

Maggiori informazioni sono disponibili consultando la sezione eventi del sito istituzionale del Conservatorio.