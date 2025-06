La stand-up comedy sbarca a Vibo Marina: dal 24 al 26 luglio in piazza Satriani c’è il festival “Chi c* *u t’arridi?”

È uno dei grandi eventi del luglio vibonese e si terrà a Vibo Marina dal 24 al 26 luglio: è il festival “Chi c***u t’arridi?”, sul quale l’amministrazione comunale punta molto anche per innalzare il livello dell’intrattenimento. Ad organizzare il festival è l’associazione “Altrove”, neonata realtà vibonese decisa a rivoluzionare l’offerta di spettacolo e cultura in città. Tre spettacoli all’insegna della comicità senza filtri che andranno in scena al teatro di piazzetta Satriani, allestito per l’occasione.

Cinque i comici scelti per questa prima edizione del festival. Si inizia con Sandro Cappai con il suo spettacolo “C’è un po’ di tensione” (24/07) già applaudito in tutta Italia, si prosegue con Chiara Becchimanzi con “Terapia di gruppo” (25/07) e Daniele Fabbri col suo “Daniele Fabbri Live” (26/07) – ad arricchire il cast di “Chi c***u t’arridi?” ci saranno anche Matteo Nicoletta e Sandro Canori.

“Il Comune di Vibo Valentia – è il commento dell’assessore alla Cultura e al Turismo, Stefano Soriano – accoglie con grande favore un evento di questo tipo, un festival organizzato con grande professionalità da un’associazione che ha tutte le carte in regola per operare bene nel nostro territorio, e che nelle tre serate di Vibo Marina porterà sul palco artisti che ci consentiranno di fare un bel carico di risate”.

È la prima volta che un festival di stand-up comedy fa capolino nell’offerta estiva vibonese. “L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è sicuramente offrire un’ottima occasione di divertimento estivo ma soprattutto promuovere generi nuovi perché il giovane pubblico possa entusiasmarsi ed avvicinarsi con interesse alle arti performative”.

“Un festival come questo – dichiara il consigliere delegato agli spettacoli, Francesco Colelli – rappresenta un’occasione inedita per Vibo Valentia, ma soprattutto un segnale chiaro di apertura verso i linguaggi contemporanei dell’intrattenimento. È un evento pensato con attenzione per i giovani, per coinvolgerli e renderli protagonisti della vita culturale cittadina con un linguaggio diretto, irriverente, eppure pieno di contenuti”.

La kermesse, realizzata anche con il contributo ed il patrocinio del Comune di Vibo Valentia, conta anche il sostegno della Pro Loco di Vibo Marina e di un appassionato gruppo di pmi locali ed è realizzata in collaborazione con Altra Scena e The Comedy Club.