I Rhomanife si apprestano a realizzare il tour 2024, con appuntamenti sia in Italia che all’estero ed organizzano un nuovo spettacolo con nuova musica. Il primo dei nuovi brani pubblicati, si intitola “Love(new)” 2024, è un rifacimento di una vecchia canzone scritta intorno al 1996 ma con il testo attualissimo, visionario, carico di profezie bibliche e quindi degno di essere ripubblicato. Un ritmo reggae con sonorità e scale orientali, con un misto di dialetto, si riempie il cuore di amore e speranza… L’ormai storico e leggendario gruppo Rhomanife, in azione dal 1985 con più di 2500 eventi realizzati, non sono una band come le altre, ma il loro intento nobile e particolare è diffondere il messaggio d’amore e di salvezza tra i popoli. Hanno partecipato con maestria alle registrazione di ”Love(new)” con Gianni (voce) e Pino Rhomanife (basso), Francesco Bartoli (batteria), Carlo Ragno (chitarra), Federico Ancona e Tano Grazioso (tastiere), De Leo Filomena e Antonella Lacasella (cori), Bruno Tassone (sax), Liviana Ferri (percussioni), Gianni Loporcaro (master audio) Antonio De Cicco (grafica). Ascolta e segui sui social e dal vivo i Rhomanife.