Un gennaio tra prosa, musica e nuovi linguaggi al Teatro Politeama di Catanzaro

Dopo il trascinante Concerto di Capodanno che ha dato il benvenuto al 2026, il Teatro Politeama di Catanzaro proporrà tre appuntamenti nel mese di gennaio tra la prosa più originale, tributi musicali e influenze contemporanee. Si riparte il 14 gennaio prossimo con un meccanismo geniale, esilarante e imprevedibile di teatro-nel-teatro-nel-teatro: A Mirror- uno spettacolo falso e NON autorizzato – con protagonisti Ninni Bruschetta e Claudio ‘Greg’ Gregori. L’apprezzato testo di Sam Holcroft affronta temi come la libertà di parola, l’autoritarismo e la censura, un elettrizzante thriller dark ad alto tasso di ironia e adrenalina. Qual è il confine fra politica, potere e arte? Siamo veramente liberi da qualsiasi forma di censura? E il pubblico ha bisogno di sentirsi dire la verità o una bugia? Uno spettacolo di teatro totale, ambiguo e sfuggente, in cui nulla è come sembra e che chiede al pubblico di essere continuamente parte attiva della messinscena.

Il 23 gennaio prossimo salirà sul palco Enzo Decaro, nella doppia veste di narratore e cantante, che accompagnato dagli Ànema in “Renatissimo” renderà omaggio ad uno dei più grandi autori ed interpreti della scena musicale napoletana e italiana del secondo Novecento, Renato Carosone. Un tributo speciale arricchito da canzoni e aneddoti per uno straordinario racconto della vita artistica e privata dell’autore di successi immortali come Torero, Tu vuo’ fa’ l’americano, Mambo Italiano, ‘O sarracino, in grado di scalare più volte le classifiche americane. Il 30 gennaio il Politeama accoglierà per la prima volta il dissacrante duo Flavia Mastrella e Antonio Rezza, autori e interpreti già premiati con il Leone d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia nel 2018. In scena una nuova, irresistibile creazione – Metadietro – che con graffiante e acuta ironia affronta le contraddizioni del nostro mondo a partire dal racconto di un equipaggio che naufraga. Tre spettacoli diversi e affascinanti che confermano la vocazione trasversale del Politeama e l’apertura verso nuovi linguaggi artistici.

I biglietti della stagione sono disponibili contattando il botteghino al numero 0961501818 oppure sul portale https://www.liveticket.it/politeamacatanzaro .