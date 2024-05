Conclusione e grande successo per la rassegna “Riapre il Sipario al Teatro Franco Costabile” a Lamezia Terme

Con un’ultima grande serata, si è conclusa ieri la vibrante rassegna teatrale e musicale “Riapre il Sipario al Teatro Franco Costabile”. Iniziata il 9 ottobre, la rassegna ha offerto un ricco calendario di 11 spettacoli teatrali e 6 concerti musicali, catturando l’attenzione e il cuore di un pubblico numeroso e entusiasta.

Il Teatro Franco Costabile, situato nel magico centro storico di Lamezia Terme Sambiase, è stato teatro di eventi straordinari che hanno visto la partecipazione delle migliori compagnie teatrali e musicali calabresi. Tra gli spettacoli che hanno lasciato un segno indimenticabile ci sono stati “IL DILEMMA” della Compagnia Teatrale Belsitese “Verosimile”, “Follie d’amore” del Teatro Torre Melissa “La Torre”, “U Cascettaru” della Compagnia Teatrale Popolare “Vibo Valentia”, “A Carabinera” del Teatro Hercules di Pietro Procopio, “L’amico di Sordi” della Compagnia Teatrale “G. Vercillo”, “Gli Angeli Traghettatori” di F. Chianese della Compagnia Teatrale “Barcellona P.G.”, “L’amico di papà” della Compagnia Teatrale Miglierinese, “Prendi questa mano zingara” del Teatro Hercules di Piero Procopio, “Aulularia” della Compagnia Teatrale “La Duna di Acquania” e “La Dote” della Compagnia Teatrale di Lamezia Terme “Lamezia in Muse”. La stagione è stata arricchita da esibizioni musicali di grande calibro, rendendo omaggio a icone della musica come: Tammurriata Nera: Un emozionante tributo a Renzo Arbore che ha portato le sue indimenticabili melodie e ritmi coinvolgenti; L’Ora Zero Show: Una straordinaria celebrazione del talento e della versatilità di Renato Zero; SYD Floyd: Un viaggio psichedelico nel mondo dei Pink Floyd; Baglioni Cover Band: Un omaggio affettuoso al cantautore italiano Claudio Baglioni; Calabria D’Autore: Una serata magica di musica corale con il Coro Polifonico Aulòs diretto dalla maestra R. D’Audino; Mina Vagante. Ascolta l’Infinito: Un tributo speciale a Mina e Fiorella Mannoia.

Il successo di quest’edizione è stato eclatante: quasi tutte le sere sold out, con biglietti andati a ruba, testimoniando la grande attrazione e il fervore che questa rassegna ha saputo generare. La vitalità degli spettacoli ha contribuito in modo significativo a movimentare il centro storico, elemento vitale per la promozione e la valorizzazione del territorio.

Tonino Sirianni di Music Art Service, utilizzatore del Teatro Franco Costabile, esprime profonda gratitudine verso l’Amministrazione Comunale per il sostegno e la fiducia dimostrata, essenziali per il successo di questa iniziativa. Un ringraziamento speciale va a tutte le compagnie teatrali e musicali che hanno partecipato e a tutti gli spettatori che, numerosissimi, hanno frequentato il teatro, rendendo possibile questo straordinario viaggio culturale.