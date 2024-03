Tutto pronto per “La Divina Commedia Opera Musical” al Teatro Politeama di Catanzaro

Non sarà solo uno spettacolo, ma un’autentica tre giorni tra divertimento, cultura, promozione delle bellezze e della storia di Catanzaro, con varie iniziative a sfondo socio-culturale, grazie al colossal originale La Divina Commedia Opera Musical, che sarà al Teatro Politeama Foglietti di Catanzaro da domani a sabato con 2 spettacoli al giorno, alle ore 10 per le scuole e alle ore 21.

Dopo Senigallia, Milano, Roma, Torino, l’unica data al Sud in chiusura di un tour da record, prodotto dalla Mic Musical International Company, sarà proprio in Calabria per il progetto “Opere d’Arte” del promoter Ruggero Pegna, lo speciale format che propone colossal musicali legati ad Opere Letterarie e Personaggi dell’Arte, con il patrocinio di Regione Calabria, Comune e Provincia di Catanzaro. Circa seimila gli spettatori che arriveranno a Catanzaro da tutta la regione e dalla Sicilia, tra matinée e serali. Gli ultimi biglietti per gli spettacoli delle ore 21:00 sono disponibili su www.ticketone.it e domani sera dalle ore 18:00 presso il botteghino del Teatro.

Numerose le iniziative che faranno da cornice all’evento, a cominciare dall’abbinamento alla campagna per il tumore al seno dell’ Associazione Susan G. Komen, che sarà presente in teatro giorno 8 marzo, Festa delle Donne, con proprie volontarie e uno stand informativo. L’Opera sarà premiata come “Migliore Produzione dell’Anno” con una creazione del maestro orafo Gerardo Sacco dedicata proprio alla “Divina Commedia”, per la quale ha realizzato un’intera collezione.

Tremila i ragazzi che, dopo gli spettacoli del mattino, visiteranno gratuitamente i Musei della città, il Marca – Museo delle Arti, il Museo Militare, il Parco della Biodiversità, la storica Villa Margherita con la Biblioteca comunale e il Museo Provinciale della Numismatica, i vicoli del Centro Storico.

“Mi piace sottolineare – afferma Ruggero Pegna – che arriveranno a Catanzaro studenti da tutto il Sud, addirittura anche centoventi ragazzi dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Partanna, in provincia di Trapani, per lo spettacolo di giovedì sera! Dopo migliaia di ragazzi al Museo di Reggio, la mia struttura si è ancora una volta superata per trasformare un evento in una tre giorni di festa della Cultura!”. Resi noti gli Istituti che parteciperanno: I.C. Mameli/Manzoni di Amantea, I.C. Casalinuovo e Liceo Scientifico Siciliani di Catanzaro, I.I.S. Enzo Ferrari di Chiaravalle, I.C. di Curinga, I.C. Perri/Pitagora e I.C. Ardito/Don Bosco di Lamezia T., I.C. Don Maraziti di Marcellinara, Liceo Rechichi di Polistena, I.C. Alvaro di Melito Porto Salvo, I.C. di Oppido M., I.C. San Francesco/Tito Minniti di Palmi, Liceo Galilei e Liceo delle Scienze Umane Santa Caterina di Paola, I.C. di Rombiolo, I.C. Marvasi di Rosarno/San Ferdinando, Liceo Classico Diodato/Borrelli di Santa Severina, I.C. di Serrastretta, I.C. Bianco di Sersale, I.I.S. Guarasci/Calabretta e Istituto Salesiano Sant’Antonio di Soverato, I.C. Montalcini di Partanna di Trapani, I.C. Rodari di Soveria M., I.I.S. di Tropea, I.C. 3° Circolo De Amicis e I.C. Murmura di Vibo Valentia.

La grandiosa trasposizione teatrale è un’opera innovativa e spettacolare che immerge il pubblico nel viaggio dantesco patrimonio della cultura mondiale, con Dante protagonista di un duplice cammino, fisico e spirituale, attraverso i tre regni di Inferno, Purgatorio e Paradiso. Magistrale e geniale la regia di Andrea Ortis, con testi scritti insieme a Gianmario Pagano e le possenti musiche di Marco Frisina, scenotecnica di Lara Carissimi e Gabriele Moreschi, proiezioni immersive 3D di Virginio Levrio, coreografie acrobatiche di Massimiliano Volpini e disegni luce di Valerio Tiberi. Eccezionale il cast, con Antonello Angiolillo (Dante), Andrea Ortis (Virgilio), Myriam Somma (Beatrice), gipeto (Caronte, Ugolino, Cesare, San Bernardo), Valentina Gullace (Francesca, Matelda), Antonio Sorrentino (Pier delle Vigne, Arnaut Daniel), Sofia Caselli (Pia de’ Tolomei, La Donna), Leonardo Di Minno (Ulisse, Catone, Guido Guinizzelli); Mariacaterina Mambretti, Michela Tiero, Federica Montemurro, Alice Pagani, Arianna Lenti, Danilo Calabrese, Raffaele Iorio, Raffaele Rizzo, Alessandro Trazzera, Fabio Cilento, Luca Ronci, compongono il corpo di ballo.