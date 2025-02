“Jazz Itinera”, sette concerti tra Rende e Catanzaro: ecco il calendario degli eventi

Egidio Ventura, pianista jazz lametino, ha seguito Workshop con K. Barron, J. Hicks, F. Don Moye, R. Mitchell, Uri Caine, J. Bergonzi, B. Mintzer, G. Cables. Ha suonato e collaborato con F. Bosso, G. Rosciglione, C. Cannon, M. Giammarco, G. Munari, S. Chimenti, R. Spadoni, E. Fioravanti, Sal Genovese, G. Jackson, Chicago Beau, M. Tamburini, Orchestra Ritmico-Sinfonica della Rai di Roma, G. Ferrio, B. Canfora, M. Rosa, D. e F. Piana, P. Matino, D. Scannapieco, G. Telesforo, Dom Famularo, F. Cafiso, R. Giuiani. E’ Docente di Pianoforte Jazz presso il Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio di Cosenza.

Elena Welch è una cantante jazz e blues fortemente influenzata dai suoi 10 anni formativi vissuti nella città della musica di Chicago, Illinois, ha studiato sotto la direzione di William Russo, il direttore musicale di Stan Kenton. Ha frequentato lo Stanford Jazz Vocal Program diretto da grandi del jazz, Madeline Eastman e Sheila Jordan. Le sue esibizioni sono state per la maggior parte in America, San Francisco, Sonoma e San Mateo, Chicago, New York,Oregon, ma anche a Roma, Parigi e Tokyo.

Nico Gori, tiene numerosi concerti sia come solista che in big bands, orchestre sinfoniche e formazioni jazz in qualità di leader o side-man, spaziando dalla musica classica al jazz, dal funky all’acid jazz, esibendosi in teatri, clubs, festivals , trasmissioni radio e televisive in tutto il mondo. Ha collaborato e collabora con musicisti di grande fama quali Fred Hersch, Tom Harrell, Lee Konitz, Enrico Rava, Stefano Bollani, Antonello Salis, Bruno Tommaso, Paolino Dalla Porta, Gianluca Petrella, Roberto Gatto, Ellade Bandini, Ares Tavolazzi, Sandro Gibellini, Massimo Moriconi e con cantanti pop quali Anna Oxa, Dirotta su Cuba, Fabio Concato e Gino Paoli.

I concerti sono gratuiti nella città di Rende presso il locale “A mano a mano” prenotazione obbligatoria, mentre nella città di Catanzaro presso il Centro Polivalente via Fontana Vecchia è ad ingresso libero.