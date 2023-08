Si chiude domani il “Magna Graecia Film Festival” con Sergio Castellitto e la premiazione finale

Concluso il calendario delle proiezioni, il Magna Graecia Film Festival arriva domani al gran finale con la cerimonia di premiazione in programma all’Arena Porto di Catanzaro. Prima della consegna di tutti i riconoscimenti per le opere prime e seconde in concorso nazionale, internazionale e documentari, ci sarà un’ultima conversazione d’eccezione con un grande ospite: Sergio Castellitto.

Dal cinema alla tv, passando per il teatro, nei suoi quaranta anni di carriera l’amatissimo attore, sceneggiatore e regista si è affermato come uno dei più importanti protagonisti dello scenario artistico italiano vincendo importanti premi come tre David di Donatello e quattro Nastri d’Argento e lavorando con i registi che hanno fatto la storia del Cinema quali Ettore Scola, Mario Monicelli, Marco Bellocchio, Marco Ferreri, Gianni Amelio, Paolo Virzì e Pupi Avati. Castellitto è stato anche al fianco di autori esordienti, come nel caso de Il cattivo poeta di Gianluca Jodice, opera premiata nel 2021 come Miglior Film al Magna Graecia Film Festival. Il prossimo 7 settembre tornerà nelle sale italiane al fianco di Valerio Lundini – al suo debutto sul grande schermo – con il film Il più bel secolo della mia vita di Alessandro Bardani.