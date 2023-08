Magna Grecia Film Festival, Peppe Spadafora premia Susan Sarandon, “non la dimenticheremo”

«Sono felice della premiazione di Susan Sarandon con la colonna dorica del Magna Grecia Film Festival, che quest’anno abbiamo realizzato per celebrarne la ventesima edizione, traguardo frutto dell’intelligenza e delle capacità organizzative del direttore, Gianvito Casadonte». Lo afferma Peppe Spadafora, Ceo del prestigioso marchio internazionale G.B. Spadafora, il quale spiega: «La grinta, la tenacia e la determinazione di questa straordinaria attrice sono infatti espresse nel premio che al riguardo abbiamo creato, che con estremo rigore rappresenta l’elemento portante del tempio magnogreco, dunque delle origini meridionali della stessa Sarandon, ed è impreziosito da uno sfondo rosso cardinale, colore prediletto e da sempre usato come elemento identitario da mio padre Giovambattista; il quale, come questa star del cinema, sapeva sempre guardare avanti, costruire il successo con enorme pazienza e precorrere i tempi con tanto coraggio». «A maggior ragione, non dimenticheremo – conclude Peppe Spadafora – la presenza di Susan Sarandon in Calabria, cui il Magna Grecia Film Festival sta dando le luci che questa terra merita per la sua storia, la sua cultura e la sua bellezza».