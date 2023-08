Occhiuto incontra l’attrice premio Oscar Susan Sarandon: “Le daremo la ‘cittadinanza calabrese'”

”Ho cercato e sto continuando a cercare di avere la cittadinanza italiana, purtroppo sono troppo vecchia perché la legge che consentiva di diventare cittadini italiani, per via genitoriale, nel mio caso per via materna, è uscita quando io avevo già 2 anni quindi i miei fratelli e sorelle sono italiani e io no”. E’ quanto ha rivelato la star Susan Sarandon nel corso della conferenza stampa a Catanzaro, al Magna Graciae Film Festival, dove ha ricevuto il premio Colonna d’Oro alla Carriera. ”Sono andata al consolato americano – ha raccontato l’attrice – ho tutta la documentazione pronta, se c’è qualcuno che mi può aiutare ad avere la cittadinanza ben venga – ha concluso la Sarandon tra le risate dei presenti in sala – Ho fatto una figlia con un italiano, bevo il caffè come gli italiani, cosa altro posso fare per diventare cittadina italiana?”.

“La famosa attrice statunitense Susan Sarandon ha un grande desiderio: vorrebbe la cittadinanza italiana. A tale proposito ci siamo candidati a darle la ‘cittadinanza calabrese'” – scrive il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un post sul suo profilo Facebook. Occhiuto ha incontrato l’attrice premio Oscar dopo la conferenza stampa che ha tenuto oggi pomeriggio a Catanzaro.

