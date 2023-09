Stasera a Cerisano i calciatori Tutino e Canotto per l’asta di beneficenza con le maglie delle grandi squadre di calcio. Hasta cuanto podemos e Fondazione Lilli Funaro protagonisti al Festival delle Serre

Gennaro Tutino e Gigi Canotto, beniamini del tifo cosentino, insieme al presidente del Cosenza calcio Eugenio Guarascio, questa sera, mercoledì 6 settembre, saranno a Cerisano per il Festival delle Serre e per l’asta di beneficenza organizzata da “Hasta Cuanto Podemos” e la fondazione Lilli Funaro. Alle ore 20, a palazzo Sersale, l’iniziativa di solidarietà più attesa dai tifosi.

Nell’ambito del ricco cartellone del Festival delle Serre, l’asta delle maglie di calcio per supportare il reparto di ematologia dell’Annunziata di Cosenza. Non solo calcio, ad ogni modo: anche le calottine della Cosenza Pallanuoto, unica squadra agonistica in Calabria a disputare, questa stagione, il campionato di Serie A saranno battute all’asta e consegnate a chi deciderà di donare. E poi, la sorpresa finale: Giovanni Tocci, campione olimpico di tuffi, ha messo a disposizione un suo “ricordo” delle ultime competizioni europee di Cracovia dello scorso giugno. Sarà presente all’asta anche il presidente della società Aqa Francesco Manna. A seguire apericena per gli ospiti con degustazione vini Ferrocinto.

Per il programma del Festival delle Serre invece, il sindaco Lucio Di Gioia – considerate anche oggi le avverse condizioni meteo- ha deciso, insieme a tutto lo staff organizzativo, di annullare le sezioni previste (cinema, teatro, artisti di strada, classica) e fare svolgere solo il concerto jazz previsto per le 22, sempre a palazzo Sersale, del Bruno Marrazzo quartet.