Giunto a compimento il lungo iter per l’esecuzione diretta del taglio di un lotto boschivo da parte del Comune di Nardodipace

E’ giunto finalmente a conclusione, dopo mesi di lavoro, il lungo iter per l’esecuzione diretta del taglio di un lotto boschivo da parte del Comune di Nardodipace, previa acquisizione delle attrezzature e dei dispositivi individuali di sicurezza necessari e, naturalmente, del personale specializzato occorrente per la perfetta riuscita del progetto. E’ stata anche selezionata, mediante procedura pubblica, una impresa disponibile all’acquisto del materiale legnoso ricavato dal taglio.

Il progetto di taglio diretto da parte del Comune anziché di affidamento ad una impresa boschiva nasce dall’idea, pienamente condivisa dall’intero gruppo di maggioranza dell’Amministrazione Comunale di Nardodipace, di ostacolare fermamente ogni tentativo di infiltrazione e/o di coinvolgimento da parte di soggetti controindicati nell’esecuzione dell’intervento. Tale intenzione, maturata dopo aver appurato che già da tempo alcuni “soggetti” avevano preventivato una sorta di spartizione dei lotti boschivi da tagliare nel territorio, mira a dimostrare, in maniera concreta e non con sterili e inutili proclami ai quali si è stati abituati ad assistere sinora, che laddove una pubblica amministrazione vuole tenere lontano dalla propria attività istituzionale soggetti appartenenti alle organizzazioni criminali può farlo con ogni strumento, acclarando così la supremazia dello Stato di fronte a ogni iniziativa proveniente da ambienti controindicati.

Il progetto partirà nei prossimi giorni, penso addirittura in questa settimana, e, oltre all’importante segnale che si intende offrire, esso rappresenta una interessante opportunità occupazionale per almeno quattro persone appositamente selezionate, le quali potranno svolgere la loro attività anche annualmente, atteso che è intenzione dell’Amministrazione Comunale proseguire lungo questo percorso anche per il futuro. Il progetto verrà presentato a breve in un incontro pubblico al quale saranno invitati a partecipare, naturalmente, i vertici delle Forze dell’Ordine e S.E. il Prefetto di Vibo Valentia.

Vorrei ricordare che io e la mia Amministrazione Comunale, al di là delle chiacchiere che alcuni personaggi amano fare, abbiamo sinora dimostrato in maniera concreta di lavorare nel pieno ed esclusivo interesse della nostra Comunità e nel rispetto delle regole democratiche e della piena legalità, respingendo con forza ogni comportamento e ogni forma di illegalità. Già lo stesso giorno delle elezioni, si ricorderà, venivo accolto minacciosamente da un soggetto ritenuto appartenente ad ambienti controindicati con un bastone, il quale, evidentemente proteso verso altra formazione politica, pensava evidentemente di potermi in tal modo intimorire. Tale episodio veniva seguito, dopo circa un mese, da una meschina intimidazione dalle forme classiche: alcune cartucce, un lumino e una scritta “dimettiti” venivano lasciati davanti casa mia, gesto al quale non ho mai dato però alcun peso, evidenziando anzi a quei signori che si erano occupati di tale nobile regalino che della loro presenza la mia Amministrazione non si curerà in alcun modo nel corso del mandato. Ho sempre raccomandato alle imprese aggiudicatarie di appalti nel territorio comunale di tenere lontano chiunque tentasse di avvicinarsi per fatti illeciti, denunciando prontamente ogni forma di pressione esercitata nei loro confronti.