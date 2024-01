Strada Longobardi, l’assessore Corrado: “Il Comune è prontamente intervenuto, il direttore dei lavori ha rassicurato sull’assenza di problemi strutturali”

“In merito alle notizie riguardanti la strada d’accesso alla frazione Longobardi, occorre fare presente che l’amministrazione comunale si è da subito attivata, ben prima delle segnalazioni pubbliche, per comprendere quali problematiche siano sorte sul tratto di via Roma”. Lo afferma l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia, Carmen Corrado, la quale spiega come sin da subito l’amministrazione abbia contattato l’impresa esecutrice dei lavori che recentemente hanno interessato la strada in questione.

“Insieme al direttore dei lavori – aggiunge l’assessore Corrado – abbiamo effettuato un sopralluogo in seguito al quale si è constatato che non si tratta di problemi strutturali, bensì di un problema di sfondellamento dell’asfalto in prossimità dei tombini e delle grate. Al di sotto dell’area in cui è stata apposta segnaletica orizzontale, in particolare una zebratura, passa un tubo per la raccolta delle acque piovane, quindi si può ragionevolmente ritenere che si tratti di normali assestamenti del terreno che hanno provocato questi cedimenti. L’impresa si è già attivata per un primo ripristino. Ad ogni modo, abbiamo convocato una riunione con l’impresa, il direttore dei lavori ed il Rup, martedì negli uffici comunali, per fare il punto della situazione e comprendere se siano necessari ulteriori interventi. In ogni caso, mi sembra doveroso ricordare ai tanti che oggi pontificano sulla bontà dei lavori e le competenze dell’impresa, che per l’aggiudicazione si sono seguiti tutti i passaggi previsti dalla legge e che l’intervento è stato effettuato da una ditta con tutti i titoli per farlo”.