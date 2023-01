Francesco De Luca confermato presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia

Si è riunito, nel pomeriggio del 27 gennaio, il neo eletto Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Vibo Valentia.

All’ordine del giorno l’elezione delle cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere e la composizione delle commissioni praticanti e formazione.

La riunione è stata inizialmente presieduta dal consigliere più anziano, Avv. Antonio Fuscà, che ha invitato i consiglieri ad esprimere il voto per il Presidente.

La maggioranza dei consiglieri ha riconfermato alla guida del Consiglio l’Avv. Francesco De Luca che, alle ultime elezioni, è risultato il primo degli eletti con 371 voti.

Riconfermano la carica anche il consigliere Francesco Maria Massara che è stato rieletto alla guida della Segreteria e l’Avv. Antonio Fuscà eletto Tesoriere.

La commissione praticanti è stata affidata alla consigliera Avv. Elda De Masi, riconfermata referente, sono stati eletti componenti l’Avv. Alessandro Modafferi e l’Avv. Giulia D’Agostino.

E’ stata costituita anche la commissione formazione nelle persone dell’Avv. Caterina Giuliano, Referente, e degli Avvocati Consiglieri Avv. Maria Caterina Inzillo e Avv. Giulia D’Agostino.

Grande soddisfazione esprime il neo eletto Presidente, Avv. Francesco De Luca: “La riconferma alla guida del Consiglio è per me motivo di orgoglio, la fiducia che i consiglieri mi hanno accordato testimonia l’unità del gruppo in continuità con l’impegno già profuso nel precedente mandato. Sarà per me un onore rappresentare gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia continuando a lavorare, insieme ai colleghi consiglieri, al servizio della categoria”.

Il Consiglio nella prossima riunione provvederà alla composizione delle altre commissioni consiliari con l’elezione dei rispettivi referenti e componenti.