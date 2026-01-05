“Credo che non ci sia sogno più bello di un mondo dove il pilastro fondamentale dell'esistenza è la fratellanza, dove i rapporti umani sono basati sulla solidarietà, un mondo in cui siamo tutti d'accordo solla necessità della giustizia sociale e ci comportiamo di conseguenza” - Luis Sepúlveda
HomeCalabriaReggio CalabriaReggio, all’Odeion la musica si immerge nella storia con il Duo Arena
CalabriaReggio Calabria

Reggio, all’Odeion la musica si immerge nella storia con il Duo Arena

A volte la pietra ascolta perché la musica abita i luoghi, li attraversa, li risveglia. È accaduto ieri sera, 3 gennaio 2026, all’Odeion di Reggio Calabria, dove le note hanno dialogato con la pietra antica, restituendo al pubblico un’esperienza sospesa tra memoria e presente. Il recital del Duo Arena ha segnato la ripartenza del progetto DiStretto d’Emozioni dopo la pausa natalizia, inaugurando il nuovo anno con un evento di rara intensità. Un inizio che è già una dichiarazione di intenti, come hanno sottolineato gli organizzatori, “portare l’arte fuori dai contenitori consueti, viverla nei luoghi identitari della città, trasformandoli in spazi di incontro, ascolto e bellezza.

DiStretto d’Emozioni: vivere i luoghi in modo diverso

Presentando la serata, gli organizzatori hanno ribadito infatti la filosofia del progetto: «DiStretto d’Emozioni nasce per essere vissuto nei luoghi, non solo per abitarli. Abbiamo scelto di andare oltre gli eventi tradizionali, sperimentando modalità alternative di fruizione culturale. Questa sera abbiamo esaltato l’Odeion, uno dei luoghi simbolo tra le eccellenze della Calabria, perché tra gli obiettivi del progetto c’è la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio». Poi un invito al pubblico: seguire il progetto sui social per scoprire un programma ampio e multidisciplinare e contribuire con il proprio feedback, «per migliorare continuamente e costruire insieme un percorso culturale condiviso».

Duo Arena: due fratelli, un unico respiro musicale

Protagonisti della serata, Rosario Arena alla viola e Maria Chiara Arena al violoncello, fratelli calabresi uniti da una formazione solida e da un percorso artistico che oggi li vede impegnati all’estero. Il Duo Arena, nato in Calabria e cresciuto anche grazie alla collaborazione con SENOCRITO – Accademia di Musica Lettere e Arti, rappresenta uno degli esempi più luminosi di giovani talenti capaci di coniugare radici e apertura internazionale.

«Abbiamo scelto un programma che fosse accessibile a tutti – ha spiegato Rosario Arena – ma che allo stesso tempo raccontasse le molte anime della musica. È un percorso che va dal barocco alla contemporaneità, passando per il cinema e per Piazzolla, per offrire un’esperienza completa e condivisibile».

Dal barocco al cinema: un viaggio sonoro senza confini

Il recital ha attraversato secoli e linguaggi: da Bach e Vivaldi, pilastri di un pensiero musicale che unisce rigore e vitalità, fino al Novecento e alle suggestioni più moderne. Accanto alle architetture sonore della musica classica, il pubblico ha riconosciuto melodie amate e universali: Piazzolla, Morricone e colonne sonore che fanno parte dell’immaginario collettivo.

Duo Arena è un progetto cameristico che nasce dall’incontro tra viola e violoncello e parla direttamente a chi ascolta. Due strumenti che condividono lo stesso territorio sonoro, il registro medio, e che proprio per questo riescono a fondersi in un suono caldo, avvolgente, quasi fisico.

Il risultato è un impasto timbrico ricco e profondo, che non cerca effetti spettacolari ma punta dritto all’emozione. La musica di Duo Arena crea uno spazio intimo, raccolto, in cui ogni sfumatura si percepisce con chiarezza e naturalezza. È un dialogo continuo, fatto di respiro comune e ascolto reciproco, capace di avvicinare il pubblico alla musica da camera senza barriere, restituendo tutta la sua forza espressiva e umana.

«È il secondo concerto che eseguiamo in duo – ha raccontato Rosario Arena – e proprio per questo abbiamo voluto un repertorio capace di parlare a tutti, racchiudendo tante sfaccettature musicali in un unico racconto».

Studiare all’estero, tornare a suonare a casa

Alla domanda sul loro percorso internazionale, Maria Chiara Arena ha raccontato con naturalezza una scelta sempre più comune tra i giovani musicisti: «Ci siamo trasferiti in Olanda principalmente per studiare. Rosario ha concluso il suo master e sta proseguendo lì la sua attività concertistica, io sono ancora nel pieno del mio percorso di formazione. È un contesto in cui la musica è molto apprezzata e questo ci ha aiutato a crescere».

Ma il legame con la Calabria resta forte: «Quando torniamo, soprattutto d’estate, suoniamo spesso qui, collaboriamo con Senocrito, veniamo chiamati in teatro. Non sono mai vere vacanze, ma è un piacere tornare e condividere la musica con il nostro territorio».

Suonare nella storia: l’emozione dell’Odeion

L’Odeion non è stato solo una cornice, ma parte integrante dell’esperienza artistica. «È stato molto suggestivo – ha detto Rosario Arena – già entrando e vedendo questo sito. Con le luci e l’atmosfera, il luogo diventa un vero interlocutore della performance». Per Maria Chiara Arena è stata una prima volta carica di stupore: «È un peccato che anche molti reggini non conoscano questo spazio. Ha un’acustica bellissima e si presterebbe a tantissimi eventi. Suonare qui ci ha davvero riempiti di emozioni».

«Qui si respira la storia – ha concluso Rosario – e legarla all’arte e alla musica è stato bellissimo».

DiStretto continua… i prossimi appuntamenti di gennaio

Il recital del 3 gennaio è solo il primo tassello del nuovo anno di DiStretto d’Emozioni, che prosegue con un calendario ricco e variegato.

Al teatro Cilea sono in programma: il 25 gennaio 2026, alle ore 19.00La magia del teatro, spettacolo teatrale a cura di Co.Danza.Re e alle ore 20:30 “Galà di danza Filippo De Salvo, con la partecipazione straordinaria di Simone Nolasco

ed Emanuele Battista, a cura di A.S.D. Jazz Ballet School. Il 31 gennaio 2026, poi, ore 20.30, “Piano recital Schubert e Liszt, solista M° Vitaly Pisarenko.

Proseguono inoltre i laboratori didattici “Scopri la città”, gli appuntamenti di canto Voci del mito e natura (9, 16, 23 e 30 gennaio, ore 16.00 alla Pinacoteca Civica), le cacce al tesoro per i più piccoli e le visite guidate curate da Tommaso Misiano (10 e 24 gennaio, con partenza dalla Pinacoteca Civica).

Tutti gli eventi sono gratuiti (è previsto solo il ticket d’ingresso standard per i siti culturali), con prenotazione consigliata all’indirizzo distrettoculturalerc@gmail.com.

DiStretto d’Emozioni, il progetto che fa riscoprire l’anima autentica di Reggio Calabria suscitando emozioni, è l’iniziativa curata da GM Multiservizi SRLS in A.T.I. con EMMEDUE Group e programmata dal Settore Cultura e Turismo della Città di Reggio Calabria, con Responsabile Unico del Procedimento l’architetto Daniela Neri.
Il progetto è finanziato nell’ambito del Programma Nazionale “METRO PLUS e Città Medie Sud 2021–2027” – FESR/FSE Plus – Priorità 7 Rigenerazione Urbana, progetto RC7.5.1.2 “Distretto Culturale e Turistico della Città di Reggio Calabria” – Codice operazione RC7.5.1.2.C – Progresso Cultura”.

Articolo Precedente“Assoluto Quotidiano”, a Locri la mostra omaggio al designer Alessandro Loschiavo
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

OltreModa fa il pieno al Teatro Cilea, Versace: “Con la moda abbiamo immaginato di iniziare il 2026 raccontando il nostro territorio in maniera diversa”

Grande successo ed emozioni a Belsito per la presentazione del libro “Pensieri Di-Versi” di Gaspare Francesco Marrelli

Per l’Epifania, la festa dell’infanzia missionaria, il Comitato provinciale Unicef incontra l’Arcivescovo di Cosenza

ASD Sport Palmi e Fiumefreddo Calcio insieme contro il tumore al seno pro “Casa di Rosa”.

Reggio Calabria, il 6 gennaio al Palacalafiore torna il Trofeo BIC: sport, aggregazione e cultura alla V edizione

Bim Bum Basket Rende, sconfitta amara: Corato passa 71-72 dopo un overtime

Cerisano avvia la manifestazione di interesse per la gestione di Palazzo Sersale

Auto in fiamme nella notte a Rossano, indagano i carabinieri

Tre scosse di terremoto nel Crotonese, la più intensa di magnitudo 3.7

“Assoluto Quotidiano”, a Locri la mostra omaggio al designer Alessandro Loschiavo

Attacco USA in Venezuela, USB scende in piazza a Catanzaro: “Una nuova operazione imperialistica per conquistare il mondo”

Gioia Tauro (RC), Scarcella e Romeo su Agenda Urbana: “Finanziamenti sbloccati e opere pronte, non solo annunci”

“Arghillà, sicurezza solo sulla carta”: il SAP Reggio Calabria denuncia il presidio di Polizia “fantasma”

Basket, colpo esterno della Viola Redel Reggio Calabria: Adria Bari ko

Impianti di Camigliatello Silano, la CISL Cosentina: “Cogliere le opportunità della ZES unica per la montagna”

“In Nativitate Domini”: Orti celebra il Natale con la musica

Trofeo del Mare Go-Kart, Gianpiero Spezzano conquista il podio

Castrolibero, musica e politiche sociali: il Concerto dell’Epifania dell’Aliante Chorus

“L’ospedale di Polistena rischia il collasso”: interrogazione urgente di Giuseppe Ranuccio

Reggio, Dalla solidarietà alla repressione: ANPI ‘Ruggero Condò’ convoca un’assemblea pubblica sulla Palestina e decreti sicurezza

Reggio Calabria: libero dal servizio, arresta un ladro. Il plauso di Unarma: “Esempio limpido di dedizione autentica allo Stato”

Cosenza per la pace. Il sindaco Franz Caruso sostiene le iniziative contro l’azione di Trump

Il presepe vivente e il musical “Canto di Natale” nella Parrocchia di San Raffaele in Lamezia Terme

Musica e Solidarietà: grande partecipazione al concerto di beneficenza del Lions Club Polistena Brutium

UNARMA rafforza la tutela del personale femminile: il Segretario Generale Regionale Fabio Riccio presenta la nuova Consigliera regionale con delega alle Pari Opportunità

Locri on Ice – Dopo il successo della Tombolata natalizia, nuovo appuntamento solidale per la Befana con l'”Angela Serra – Sezione Locride”

Al via OltreModa, un evento che promuove il territorio attraverso il garbo, la gentilezza e lo stile. Madrina Manuela Arcuri. Stasera gran defilé al...

Il 66esimo anniversario dell’uccisione del carabiniere scelto Pasquale Camarda

Reggio, domani la presentazione del libro “Le ragioni dell’istinto ”, di  Daniele Pronestì

Reggina, sesta vittoria di fila e quinto posto: 2-0 al CastrumFavara

Domotek, tutto pronto per la prima del 2026, arriva Galatone

Natale all’insegna del volontariato: l’impegno dell’Avis Comunale di Gizzeria OdV

Puliservice perfetta anche in coppa: 3-0 alla New Teosidos

Da Rosaria Succurro (Occhiuto Presidente) una proposta di legge per potenziare i quattro ospedali delle aree montane: Acri, San Giovanni in Fiore, Serra San...

La Pirossigeno Cosenza controlla il match e batte la Redel Viola

Crans-Montana, le Consulte Provinciali degli Studenti della Calabria: “Il gesto di Paolo Campolo richiama tutti, soprattutto i giovani, al valore primario della vita e...

Gnisci: “La Strada dei Bruzi: un’opportunità strategica per Fiumefreddo Bruzio e per il Tirreno cosentino”

“Storie di stra-ordinaria normalità”, quando i luoghi di cura diventano luoghi di vita: a Catanzaro la mostra che racconta resilienza, emozioni e speranza

Quando il dialetto diventa festa: successo per l’ottava “Tombola in rossanese” firmata Rossano Purpurea Young

Natale ad Africo: insieme è più bello

Giannetta: “Chi ha fallito ieri non ostacoli chi sta ricostruendo oggi”

I provvedimenti della Polizia Municipale per la partita di lunedì 5 gennaio Cosenza-Monopoli

Natale a Gaza 2025 – Una candela nell’oscurità. “Rotta verso Gaza: Diario di bordo”

“Lo Schiaccianoci” incanta il pubblico lametino

Domani al Teatro Rendano “Brokeback Mountain” con Malika Ayane

Provinciale Lauropoli-Sibari chiusa per lavori dal 7 gennaio al 7 febbraio. Previste deroghe al transito per mezzi agricoli e navette di trasporto studenti

Palaia: “Ripulito il mural di Mimmo Rotella su Corso Mazzini, nell’anno celebrativo impegno nel valorizzare il nostro patrimonio identitario”

“Crescere nella Locride”: al via un progetto Pnrr per contrastare la povertà educativa e rafforzare la comunità educante del territorio

Grande successo per la Tombolata Solidale a Barritteri di Seminara (RC)

Sinistra Italiana Calabria: “L’aggressione degli Stati Uniti allo Stato del Venezuela e il rapimento del presidente Maduro e della moglie sono atti criminali”

Prosegue “Voci dal sottosuolo”: in scena “Mio cognato Mastrovaknic” domani al Teatro Silvio Vuozzo di Cosenza

Modifica illecita di veicoli e carcasse abbandonate a terra: sequestrata area commercio auto usate a San Lucido (CS)

Il questore La Rosa lascia Reggio Calabria, il saluto del sindaco Falcomatà: “Uomo delle istituzioni che ha servito la nostra comunità con professionalità e...

Indagine Codacons su prezzi beni e servizi: è Catanzaro la città italiana meno cara per spesa alimentare

Cosenza: rinvio del concerto della Sinfonica Brutia

Paolo, l’eroe di Capodanno che ha salvato decine di giovani dal fuoco a Crans Montana: “Insieme ad un’altra persona ho sfondato la porta e...

Tragedia di Crans Montana, il sindaco di Reggio Calabria Falcomatà: “Paolo Campolo eroe reggino, gli consegneremo il San Giorgio d’Oro”

Legalità e istituzioni, il Pd di Reggio: “la presenza della sindaca Fragomeni nel calendario DIA è un segnale importante per il territorio”

Strada dei Bruzi e potenziamento della SP 45. Franz Caruso: “Una visione condivisa per mobilità, turismo e cultura”

Edilizia scolastica. 930mila euro di fondi ministeriali alla Provincia di Vibo Valentia

Lamezia Terme, il Nuovo Palazzetto dello Sport apre le porte: si parte con la Final Four di Coppa Italia di Futsal

Caro diesel, Rosellina Madeo (Pd): “La Calabria tra le più penalizzate”

L’Avv. Giovanna Francesca Russo Garante dei diritti dei privati della libertà della Regione Calabria eletta Coordinatore Nazionale dei Garanti regionali

Il Misantropo: la commedia sociale di Molière che guarda alla società di ieri e di oggi. Appuntamenti a Polistena e Filadelfia

Scuola dell’Infanzia Melissari – Eremo, Giusi Princi “Tutelare il diritto all’istruzione garantendo la permanenza delle sezioni nei locali già assegnati”

A Reggio Calabria la Befana Avis torna a riunire le famiglie e a promuovere la donazione di sangue

Dalle dune di Giovino alla riserva naturale: Catanzaro investe sulla sostenibilità come volano di crescita economica

Perché la varietà dei generi di gioco è importante per i casinò online: l’opinione degli esperti di Librabet

Rinascita Scott, scadono i termini di custodia cautelare: tre condannati tornano in libertà

Gran Concerto di Capodanno al teatro Cilea di Reggio, Latella: “Duemila spettatori per una tradizione che si rinnova e si consolida”

Associazione Artù: “Ingegneria Informatica all’UMG è una scelta strategica per il futuro della Calabria”

Potere al popolo: “Sanità pubblica svenduta, il centrosinistra dalla parte dei privati”

Capodanno a Cosenza, Caruso: “Concerto di Brunori apripista di un nuovo modo di intendere la città”

Sorical, Rosellina Madeo (Pd): “La Regione istituisca una commissione di inchiesta”

Catanzaro, vandalizzati alcuni giochi per i bimbi sul lungomare. Sergi: “Gesto intollerabile, occorre reazione civica”

Ingegneria informatica all’UMG, Confindustria: “Occasione strategica per ridurre il mismatch tra formazione e lavoro”

“Vertigo: Il Sud è magia” conquista il Teatro Rendano: due repliche da tutto esaurito a Cosenza

Concerto dell’Epifania 2026: la Banda della Città Metropolitana in scena al Museo Archeologico di Reggio Calabria

Il sindaco Franz Caruso: “Cosenza torna a crescere e cambia volto. La calunnia resta un metodo volgare di opporsi all’evidenza dei fatti”

Reggio, Cardia: “Scuola Melissari, basta spostamenti. I bambini hanno diritto alla stabilità”

Festival del Sociale augura il nuovo anno su Rai 5

Reggio, ecco gli eventi per la “Befana dell’Allegria festival – Christmas edition”

Saldi 2026, Confcommercio Reggio Calabria: “Servono regole e tempi più coerenti”

Scuola Melissari-Eremo, Forza Italia: “Amministrazione Comunale assente al Consiglio d’Istituto, in difficoltà dopo la delibera di trasferimento”

Cosenza, Aperinchiostro d’inverno: domenica al Museo dei Brettii e degli Enotri la conversazione concerto con Giusy Caruso

Sanità, da Succurro (Occhiuto Presidente) una proposta di legge per potenziare i quattro ospedali delle aree montane: Acri, San Giovanni in Fiore, Serra San...

Vakarici, un anno di governo della comunità. Identità, servizi e futuro: ecco il 2025 di Vaccarizzo Albanese

Greco: “Unione dei Comuni sì, fusioni a freddo no. La posizione di Castrolibero è sempre stata chiara”

Corso di laurea in ingegneria informatica, Cuda risponde a Pietropaolo: “Da UMG interesse e disponibilità alla proposta”

Plesso scolastico Stretto Antico a Catanzaro, 200mila euro per la prevenzione e protezione antincendio. Barberio: “La buona politica del governo cittadino che investe strategicamente...

La Città Metropolitana lancia “Oltremoda”: Reggio Calabria si trasforma in una passerella nazionale tra cultura, spettacolo e identità

Agricoltura, Tridico: “Zero impatto su crescita e -17% di occupati”

Intesa tra Regione ed Ordine dei Geologi: accordo approvato nell’ultima seduta di Giunta

Il questore La Rosa saluta Reggio Calabria: “Soddisfatto di un 2025 impegnativo”. Andrà a guidare la questura di Messina, sua città natale: “Un privilegio...

Le arie e i valzer più famosi al Concerto di Capodanno domani al Teatro Politeama di Catanzaro

Crotone: una notte indimenticabile

Crotone, vertenza Acapo Contact: richiesto il ritiro in autotutela della gara per l’affidamento del servizio

Al Marca di Bologna le acque calabresi ed emiliane: la 22esima edizione dell’evento in programma il 14 e 15 gennaio nel quartiere fieristico

Accoltella al volto e al collo la sua ex fidanzata: arrestato a San Giovanni in Fiore (CS)

Pietrapaola, quando l’Epifania diventa musica: la comunità si ritrova in concerto per continuare a governare bellezza

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook