"Assoluto Quotidiano", a Locri la mostra omaggio al designer Alessandro Loschiavo

Sarà visitabile fino al 9 gennaio 2026, nelle sale del Museo del Territorio di Palazzo Nieddu del Rio la mostra “ASSOLUTO QUOTIDIANO. Il design di Alessandro Loschiavo”, omaggio al designer Alessandro Loschiavo, romano con origini locresi, scomparso in un incidente stradale a Capalbio nell’agosto scorso. L’esposizione, curata da Marò d’Agostino e volta ad approfondire la conoscenza dell’opera e della figura di una personalità oltremodo singolare nel mondo del design, ha visto come enti organizzatori, insieme alla Casa delle Erbe e delle AgriCulture della Locride, la Città di Locri e il Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri.

«In omaggio all’amico e all’artista prematuramente scomparso mi è parso necessario condividere con altri la visione di opere appartenenti alla mia collezione privata, opere entrate, a buon diritto, nella storia del design d’autore. Nel percorso di progettazione che portava alla realizzazione erano evidenti fin da subito in Alessandro Loschiavo due denominatori fondamentali: l’interazione tra i vari linguaggi dell’arte e una coscienza classica dialogante con una sensibilità spiccatamente contemporanea. Quest’ultima liaison ha maturato la profonda connessione creativa con le  sue origini magnogreche e locresi e mi ha ispirato il taglio curatoriale dato alla mostra Assoluto Quotidiano. L’idea è stata immediatamente recepita da coloro che hanno condiviso l’organizzazione della conferenza di presentazione, che ha preceduto il vernissage e la mostra stessa: il Comune di Locri, nella persona dell’assessore Domenica Bumbaca, il Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri, nella persona della direttrice Elena Trunfio, col supporto dell’arch. Attilio Varacalli e dell’archeologa Sara Balcon, che hanno accompagnato la realizzazione del progetto, e per la conferenza gli interventi qualificati di Maria Lorenza Crupi, storica dell’arte e ricercatrice, e del giornalista Rocco Muscari» dice Marò D’Agostino, curatrice della mostra, gallerista ed esperta di arte contemporanea. «Gli oggetti disegnati nel 2000 non somigliano, né imitano i bellissimi reperti antichi di Locri Epizefiri. Piuttosto, gli uni si sono intercalati tra gli altri come in una connessione al di là di qualsivoglia appartenenza o codice spazio-temporale».

La mostra è visitabile seguendo gli orari di apertura del museo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, martedì e venerdì anche dalle 14.00 alle 17.00. Ingresso gratuito.

