Taurianova (RC), il Comune avrà un pulmino per i disabili gratuitamente grazie alle imprese locali

un proprio mezzo – che avrà in evidenza i loghi e i marchi delle imprese che vorranno aderire – rimanendo a carico dell’ente solo le spese per il carburante.

«La formula che sperimentiamo in questo caso – commenta il vice sindaco Caridi – oltre a consentirci un nuovo intervento a favore dei soggetti fragili, porta anche a Taurianova un tipo di mobilità pubblica fondata sulla collaborazione con i privati, che da anni altre città sperimentano, amplificando quindi in maniera utile presso la cittadinanza la consapevolezza che il settore pubblico ad ogni livello non va lasciato solo nel fronteggiare il disagio sociale».

Ovviamente il comodato d’uso gratuito può essere esteso nel tempo o ampliato nei numeri, ovvero andare oltre i 24 mesi di partenza o prevedere anche più mezzi a seconda delle adesioni che Pmg otterrà dagli imprenditori.

«L’accordo che andremo a stipulare e per il quale chiedo il sostegno a quante più imprese locali – sostiene il sindaco Biasi – è frutto della capacità della giunta di cogliere le opportunità offerte o, come in questo caso, di andarle a scovare nei consessi giusti. Di anno in anno, partecipando alle assemblee dell’Anci, conosciamo esperienze virtuose e mettiamo a frutto relazioni che poi tornano utili alla nostra comunità, ecco perché sono particolarmente soddisfatto per questa partnership che il vice sindaco Caridi e le consigliere Barca e Arcuri è riuscito a curare, potenziando i servizi sociali e rilanciando una formula, per la collaborazione civica con gli imprenditori, che stiamo ricercando anche dopo aver approvato il primo regolamento che coniuga sponsorizzazioni, cura degli spazi pubblici e creazione di eventi culturali».