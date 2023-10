Nuovo direttivo Commissione pari opportunità J. Santelli del Comune di Caulonia

La commissione Pari opportunità J. Santelli , sabato 30 settembre 2023, ha nominato un nuovo direttivo . Alessandra Chiera e Lucia Spanò sono rispettivamente le neo Presidente e Vicepresidente della Cpo del Comune di Caulonia.

Le elezioni , debitamente comunicate agli organi interessati come da Statuto , si sono rese necessarie in seguito alle dimissioni della ex presidente A. Grigore, per sopraggiunti impegni professionali.

Storia diversa per Giuseppe Timpano, che rivestiva la carica di vicepresidente e che ha deciso di sostenere questo cambio di nomine, pur rimanendo nell’apprezzamento generale, un punto di riferimento e affidabilità per tutti i componenti CPO.

Alessandra Chiera , dottoressa in Sociologia, ha già ricoperto il ruolo di Presidente ed è entusiasta della fiducia accordatele all’ unanimità .

” Il mio impegno nei confronti della Commissione Pari Opportunità è stato sempre continuo e costante, a prescindere dalla carica attribuita e dagli schieramenti partitici, ho lavorato con entusiasmo durante l’ amministrazione precedente e continuerò con quella attuale, poiché la commissione ha lo scopo di garantire e promuovere la cultura dell’equità e parità su ogni aspetto della vita sociale e culturale del nostro paese. In futuro sarà premura di tutti ed in particolare della presidenza, evitare che la CPO sia oggetto di critiche sterili , fraintendimenti e strumentalizzazioni di parte , In quanto organo consultivo superpartes, aperto al dialogo ed al confronto diretto”.

Lucia Spano’ , dottoressa in Conservazione, Restauro e valorizzazione dei Beni architettonici e Ambientali, ha dato in questi mesi prova di impegno, entusiasmo e correttezza, tanto da essere indicata all’interno della componente CPO come il membro piu’ adatto a ricoprire la carica e votata all’unanimità. A prescindere dalle cariche direttive questo gruppo di commissari sembra ormai consolidato. Anche se eterogeneo per competenze, sono tutti accomunati dalla tenacia che contraddistingue chi decide di vivere, crescere una famiglia , lavorare e migliorare il proprio territorio Natale. L’ obiettivo Comune è quello di diventare un riferimento ed un esempio sia in ambito territoriale che extra comunale, abbracciando le cause più importanti e sensibili in tema di pari opportunità.