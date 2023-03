Il Comune di Bova Marina punta a migliorare le strutture sportive e i parchi cittadini

Su proposta dell’assessore ai LL.PP e all’Ambiente Elvira Tuscano, la Giunta Comunale di Bova Marina ha deliberato una variazione d’urgenza del bilancio del Comune per l’acquisizione di un contributo di € 30.000 assegnato solo da qualche giorno, per la realizzazione di un progetto “Sport e inclusione sociale”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu e la cui scadenza esecutiva è fissata al 31 Marzo (pena la perdita del finanziamento).

L’obiettivo del progetto è di migliorare le strutture sportive e i parchi cittadini, promuovendo sostenibilità e innovazione ma anche, favorire la socializzazione e l’inclusione, attraverso la pratica sportiva libera.

Analogo impegno si è reso necessario per l’approvazione di un primo intervento di somma urgenza che il Comune si appresta a fare destinando un vecchio mutuo della CCDDPP di € 90.000.00 per riattivare le reti idriche, fognarie e stradali del lungomare di Bova Marina distrutte dalle recenti mareggiate onde evitare disagi ai residenti e, soprattutto, l’inquinamento delle acque che comprometterebbe irrimediabilmente la prossima stagione estiva.

“Proprio in vista della prossima stagione sono stati affidati, a seguito di regolare gara ben 8 progetti esecutivi per l’importo complessivo di € 954.400,00 ad altrettante imprese che riguardano interventi di “riqualificazione e creazione percorsi pedonali interni al centro urbano”, “realizzazione Info Point Turistico”, “realizzazione di una stazione di bike sharing”, “servizi per accoglienza dei visitatori e la fruizione del patrimonio culturale ed ambientale”- Cartellonistica ed Editoria, “realizzazione di un’applicazione multimediale fruibile su supporti digitali”, “Educational Tour” servizio di promozione turistica con la Camera di Commercio in Canada e, infine, “Recupero e valorizzazione sentieri naturalistici ed aree verdi” percorsi di collegamento dell’Area archeologica e della Sinagoga Ebraica col sentiero Delia Antica-Delianova che apre la strada ad un filone di turismo culturale -religioso unico nel suo genere in Calabria e nell’intero Mezzogiorno” – afferma l’assessore Tuscano.

“Dopo il via libera da parte del dipartimento del Ministero della Funzione Pubblica e della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio che qualcuno maldestramente auspicava come l’inciampo dell’attuale maggioranza – ha dichiarato il sindaco Saverio Zavettieri – si profila un forte rilancio dell’azione amministrativa sui vari campi e sui dossier aperti, destinata a lasciare il segno sul futuro ed i nuovi assetti del Comune di Bova Marina e dell’intera Bovesia”.