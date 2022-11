Viabilità e sviluppo del territorio montano: a Montebello Metrocity a confronto con la comunità

I temi della viabilità e della dotazione infrastrutturale per i collegamenti con le aree interne ed i borghi montani e collinari sono stati al centro dell’assemblea popolare tenutasi nella Sala Consiliare del Comune di Montebello Jonico, promossa dal Consigliere comunale Santo Federico, alla presenza del Sindaco ff della Città metropolitana Carmelo Versace, della sindaca del Comune dell’area grecanica Maria Foti, del Consigliere metropolitano delegato Giovanni Latella e di altri rappresentanti dell’amministrazione comunale di Montebello.

“Un momento di sano confronto – ha affermato Versace a margine dell’incontro – molto utile per noi come Città Metropolitana perché ci consente di percepire meglio, dalla diretta voce della cittadinanza, quali sono le esigenze più stringenti, che a me piace chiamare semplicemente diritti, per questo territorio e per la sua comunità. Ed al contempo naturalmente per rappresentare meglio il lavoro che stiamo facendo, che abbiamo programmato e che si trova in itinere”.

“Abbiamo ascoltato spunti e suggerimenti, progetti ma anche lamentele, principalmente sul tema della viabilità, che non risulta ancora all’altezza di un sistema di mobilità basato su aspetti fondamentali come sicurezza ed efficienza. L’impegno che abbiamo assunto – ha aggiunto Versace – rispetto a degli obiettivi che avevamo già programmato e che andremo a concretizzare già nei prossimi giorni, riguardano degli interventi precisi e puntuali che appalteremo entro la fine dell’anno attraverso un accordo quadro generale di circa 1 milione e 270 mila euro che verranno spesi su questo territorio”.

“Come sindaco facente funzione ringrazio i promotori di questa assemblea, il collega Giovanni Latella che sta contribuendo a sviluppare i temi trattati nel corso dell’incontro, e naturalmente il sindaco di Montebello Maria Foti per aver voluto essere presente e disponibile al confronto con i cittadini, offrendo personalmente la mia disponibilità ad ulteriori incontri con la cittadinanza, sul tema della viabilità così come su altri aspetti che riguardano le aree interne del nostro comprensorio metropolitano”.