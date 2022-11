Nuovo sbarco nella Locride: oltre 100 migranti a Roccella Jonica

Una motovedetta della Guardia Costiera ha intercettato al largo di Roccella Jonica un’imbarcazione in difficoltà con 102 migranti a bordo di varia nazionalità. Nel gruppo si contano anche bambini e donne. Tutti i profughi sono stati momentaneamente accolti all’interno dell’area portuale di Roccella Jonica, in attesa di trovare una soluzione idonea per garantire loro un’accoglienza dignitosa.

La tensostruttura allestita un anno fa al porto delle grazie dalla Prefettura e gestita dai volontari della Croce Rossa e’ infatti al limite della sua capienza, stante la presenza di altri 140 migranti di precedenti sbarchi. Con quello di oggi sale a undici il numero di arrivi a Roccella nelle ultime due settimane. Ad alcuni migranti, soprattutto nuclei famigliari, e’ stato rilasciato il foglio di via ed entro sette giorni dovranno lasciare l’Italia. (AGI)