Riqualificazione della pavimentazione stradale di via S. Isidoro, via Filippo, via Vittorio Veneto, via G. Palatucci, Piazza Saffo e Fondo Gesù a Crotone

La Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione degli asfalti di vari tratti della viabilità comunale che interesseranno, in particolare, via S. Isidoro, via Filippo, via Vittorio Veneto, via G. Palatucci, Piazza Saffo e Fondo Gesù.

L’intervento prevede un importo complessivo di 192.957,58 euro ed è finalizzato al miglioramento complessivo delle condizioni di sicurezza, funzionalità e durabilità della rete stradale comunale.

I lavori avranno come oggetto principale il rifacimento del manto stradale e tutte le sistemazioni complementari, connesse e accessorie, necessarie a ripristinare in modo completo la funzionalità della carreggiata. Particolare attenzione sarà rivolta anche al miglioramento della regimazione delle acque, all’accessibilità e alla sicurezza della circolazione, sia veicolare che pedonale.

Tra le lavorazioni previste riveste un ruolo centrale la risagomatura del piano viabile, un insieme di operazioni tecniche volte a ristabilire la corretta geometria, planarità e pendenza della carreggiata, compromesse nel tempo da usura, cedimenti localizzati o precedenti interventi non omogenei.

Nel dettaglio, la risagomatura comprenderà: la pulizia e preparazione del piano d’appoggio, mediante spazzolatura e rimozione di materiali incoerenti o friabili, l’eventuale fresatura localizzata nelle aree maggiormente deformate, al fine di ripristinare le quote di progetto e ottenere un piano uniforme, la stesa e compattazione di conglomerato bituminoso o misto granulare, idoneo a colmare le depressioni e a ricostruire le corrette pendenze, il controllo plano-altimetrico finale, effettuato con strumenti di precisione, per verificare la conformità delle quote e delle pendenze al profilo progettuale.

Con l’approvazione di questo ulteriore progetto proseguiamo nella attività finalizzata a migliorare la qualità della viabilità cittadina. Tutti gli interventi già precedentemente attuati e quelli che sono in programmazione hanno l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale, ridurre le criticità dovute al degrado del manto e garantire una maggiore durabilità delle superfici. Continuiamo a investire nella manutenzione del territorio con una programmazione attenta e mirata, rispondendo alle esigenze dei cittadini” dichiara l’assessore Parise.