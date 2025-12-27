Convocato il Consiglio Comunale di Crotone: dieci punti all’Ordine del Giorno

Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’articolo 46 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone, è convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” in 1a convocazione per il giorno 29 dicembre 2025, alle ore 15:00 e, ove occorra, in 2a convocazione per giorno il 30 dicembre, alle ore 15:00, presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente Ordine del Giorno:
Adeguamento Gruppi. (Prop. n. 79/2025 Sett. 1)
Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022. (Prop. n. 109/2025 Sett. 3)
Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune di Crotone ex art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175. Approvazione. (Prop. n. 110/2025 Sett. 3)
Approvazione primo aggiornamento Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 ed elenco annuale 2025 ex art. 37 del D. Lgs. 36/2023. (Prop. n. 51/2025 Sett. 5)
Strada Statale n. 106 “Jonica” – Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotone dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR/A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106. CZ395 – Stralcio 1 Lotto 2: Papanice (km 9+000 sv. compreso) a Crotone (fine intervento). Accettazione indennità foglio di mappa n.30 particelle n.31 e n.32. (Prop. n. 61/2025 Sett. 5)
Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di parziale soccombenza nella sentenza n. 226/2025 della corte dei conti – sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello emessa in data 19.06.2025 ad esito del giudizio di appello n. 61399 del registro di segreteria avverso la sentenza n. 236/2023 della sezione giurisdizionale per la calabria della Corte dei Conti depositata il 31.10.2025 e non ritualmente notificata all’ente comunale (Prop. n. 166 /2025 Sett. 7).
Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 338/2025 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 25.11.2025 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 2156/2020 r.g. avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 27.11.2025 e non ritualmente notificata all’ente comunale (Prop. n. 165 /2025 Sett. 7).
Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 1007/2025 della Corte di Appello di Catanzaro emessa in data 15.10.2025 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 720/2022 r.g., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 16.10.2025 e notificata all’ente comunale il 17.10.2025 mediante posta elettronica certificata come per legge (Prop. n. 164 /2025 Sett. 7).
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art. 194 lett. e) del T.U.E.L. – acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. Intervento di bonifica, per problema igienico sanitario, effettuato presso due edifici comunali di E.R.P. (Prop. n. 52/2025 Sett. 4).
Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 327/2025 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 22.11.2025 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1358/2021 r.g. avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 24.11.2025 e non ritualmente notificata all’ente comunale. (Prop. n. 171/2025 Sett. 7).