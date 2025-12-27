Crotone: i provvedimenti alla viabilità cittadina

Al fine di consentire l’allestimento del palco e delle attrezzature tecniche in Piazza Pitagora in occasione del concerto di fine anno sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:
– il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 07:00 del 27 dicembre 2025 alle ore 17.00 del 3 gennaio 2026, in piazza Pitagora, in viale Regina Margherita da Piazza Pitagora fino al civico n.24 di viale Regina Margherita;
– il divieto di transito, dalle ore 07:00 del 27 dicembre 2025 alle ore 17:00 del 3 gennaio 2026, in Piazza Pitagora e in via Nuova Poggioreale, nel tratto compreso tra Piazza Pitagora e la seconda traversa di via Poggioreale, limitatamente alla sola direzione Piazza Pitagora
Inoltre al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione “Wineland – Cibi e Tradizioni” (26 al 28 dicembre 2025) sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:
– il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 dei giorni 26, 27 e 28 dicembre 2025, in via Napoli da via Vittorio Veneto a via Azaria Tedeschi, in via Silvio Paternostro da via Vittorio Veneto a via Luigi Pantusa e in via Azaria Tedeschi da via Vittorio Veneto a via Napoli
– il divieto di transito, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 dei giorni 26, 27 e 28 dicembre 2025, in via Napoli da via Vittorio Veneto a via Azaria Tedeschi, in via Silvio Paternostro da via Vittorio Veneto a via Luigi Pantusa e in via Azaria Tedeschi da via Vittorio Veneto a via Napoli
Infine al fine di consentire lo svolgimento del concerto di fine anno sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:
– l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 19:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 07:00 del 1 gennaio 2026, in via Silvio Messinetti, in Piazza Leo Garofalo, in via Generale Tellini dalla II Trav. Reggio fino a Piazza Leo Garofalo, in via Nuova Poggioreale da Piazza Pitagora a via A. Daniele, in via L. Pantusa da via S. Paternostro a via Nuova Poggioreale, in via E. Scalfaro da via S. Paternostro a via F. Sculco, in via F. Sculco e in via L. Settino da via F. Sculco a via. S. Paternostro
– l’istituzione temporanea del divieto di transito veicolare, dalle ore 19:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 07:00 del 1 gennaio 2026, in via Silvio Messinetti, in Piazza Leo Garofalo, in via Generale Tellini dalla II Trav. Reggio fino a Piazza Leo Garofalo, in via Nuova Poggioreale da Piazza Pitagora a via A. Daniele, in via L. Pantusa da via S. Paternostro a via Nuova Poggioreale, in via E. Scalfaro da via S. Paternostro a via F. Sculco, in via F. Sculco e in via L. Settino da via F. Sculco a via. S. Paternostro;
– invertire il senso di marcia in via Monsignor P. Raimondi, istituendo il senso unico in direzione piazza Duomo e corso V. Emanuele dalle ore 19:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 07:00 del 1 gennaio 2026