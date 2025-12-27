Intervento “Educational Framework – Progetto di supporto alle famiglie con educatori familiari” a Crotone

E’ stato pubblicato sul sito dell’ente il bando di gara per la stipula di un Accordo Quadro avente a oggetto la realizzazione dell’intervento “Educational Framework – Progetto di supporto alle famiglie con educatori familiari” programmato nel “Piano regionale di supporto alle fragilità Salute e Welfare” di cui alla DGR n. 335 del 10/07/2024

Lo comunica l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi.

L’Ambito sociale di Crotone alza ancora di più il livello di attenzione, intercettando e prendendo in carico in forma precoce le famiglie che presentano situazioni di vulnerabilità, intervenendo prima che raggiungano condizioni critiche di fragilità.

Le azioni da realizzarsi consistono in interventi educativi rivolti direttamente ai figli con l’obiettivo di favorire lo sviluppo personale ed i rapporti con i membri del nucleo familiare e del contesto socio-ambientale di riferimento (cura di sé e gestione dei propri spazi di vita, capacità di gestire il materiale

scolastico e l’organizzazione nello studio, accompagnamento nelle relazioni con il gruppo dei pari,

accompagnamento allo sviluppo di autonomie attraverso esperienze pratiche in vari settori).

A queste si associano interventi di sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative e di cura attraverso l’educazione all’ascolto e la comprensione dei bisogni del minore, la definizione condivisa e la reciproca osservazione delle regole educative, la funzione di mediazione delle relazioni familiari, il sostegno ai genitori nell’imparare a gestire il rapporto con i servizi e le

istituzioni, la funzione di stimolo e traduzione pratica nella gestione delle risorse e

dell’organizzazione familiare dei principi educativi e del rispetto dei componenti del nucleo, le

attività di coordinamento e di mediazione con le agenzie socio-educative e ricreative del territorio.

I sostegni familiari dovranno essere garantiti attraverso la figura professionale dell’educatore

attraverso l’erogazione di servizi di tipo domiciliare, per sostenere dall’interno la famiglia e renderla

più coesa e resiliente.

L’intervento dell’educatore familiare mira a osservare le dinamiche interne al nucleo, a valorizzarne le risorse e a costruire percorsi personalizzati sulla base dei bisogni rilevati.

Per ogni nucleo saranno definiti obiettivi specifici attraverso la redazione del Progetto Individualizzato, elaborato in raccordo con l’assistente sociale del servizio territoriale, al fine di accompagnare la famiglia verso un progressivo potenziamento delle proprie competenze genitoriali e una maggiore autonomia gestionale e relazionale.

L’appalto ha per oggetto la stipula di un accordo quadro finalizzato all’erogazione del servizio di

educativa familiare a favore dei nuclei individuati dal Servizio Sociale dell’Ambito Territoriale

Sociale di Crotone.

L’accordo quadro, della durata di 24 mesi, sarà gestito dal Comune di Crotone, in qualità di

capofila dell’Ambito sociale, e si applicherà all’insieme dei Comuni aderenti (Belvedere di Spinello,

Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, Scandale).

La stipula dell’accordo quadro non è fonte di immediata di obbligazione tra l’Amministrazione e

l’Impresa aggiudicataria e non è impegnativo per i quantitativi predefiniti. La fase attuativa, che

costituirà obbligazione tra le parti, sarà disciplinata in dettaglio nei contratti attuativi in termini di

ore/uomo per nucleo e per periodo di erogazione delle prestazioni per nucleo.

Ciascun Contratto attuativo descriverà tipologia e quantità delle prestazioni, l’importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento, il luogo di esecuzione.

Le prestazioni potranno essere rese sia presso il domicilio dei beneficiari (nei comuni dell’ambito di

Crotone) sia presso i luoghi di vita dei soggetti beneficiari della prestazione.

L’importo massimo stimato per la conclusione dell’accordo quadro, per 24 mesi, è di € 293.396,73 oltre IVA.

“Vogliamo realizzare interventi puntuali, costruiti su progetti individualizzati e adattabili alle molteplici situazioni che nell’arco del tempo possono interessare il nucleo familiare con minori.

Facciamo i conti con le povertà in aumento in tutto il Paese e sappiamo bene che la prima conseguenza è quella di vedere aumentare anche la povertà educativa.

Genitori che quotidianamente affrontano fragilità di tipo diverso fanno spesso i conti con gli effetti sulle famiglie soprattutto quando ci sono figli minorenni.

Investire sulla genitorialità e sull’educazione significa investire sul futuro dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, rafforzando il tessuto sociale e promuovendo una comunità più coesa, solidale e inclusiva” dichiara l’assessore Pollinzi