Il 29 dicembre entrano in servizio i diciotto idonei nella graduatoria del concorso per agenti di polizia locale bandito dal Comune di Crotone

Nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” si è svolto il saluto ai diciotto idonei nella graduatoria del concorso per agenti di polizia locale bandito dal Comune di Crotone che il prossimo 29 dicembre prenderanno servizio presso il Comune di Palermo a tempo pieno e indeterminato.

A portare il saluto istituzionale sono stati il sindaco Voce, il vicesindaco e assessore al Personale Sandro Cretella, il segretario generale Andrea La Rocca e i dirigenti Raffaella Paturzo e Francesco Iorno.

I diciotto neo agenti sono risultati idonei al concorso pubblico indetto dal Comune di Crotone per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Agente di Polizia Locale”, appartenente all’Area degli Istruttori (ex posizione economica C1).

L’assunzione da parte del Comune di Palermo avviene nel rispetto della normativa vigente che consente alle pubbliche amministrazioni di ricoprire i posti vacanti, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando le graduatorie di concorsi approvate da altre amministrazioni appartenenti allo stesso comparto di contrattazione.

La Giunta Comunale, su proposta dell’assessore al personale Cretella, valutata la propria capacità assunzionale entro i termini di vigenza della graduatoria, ha ritenuto opportuno concedere attraverso apposita delibera l’utilizzo della graduatoria, consentendo in tal modo al Comune di Palermo di assumere 18 giovani provenienti dal territorio, pur senza frustrare la possibilità di un diretto utilizzo della graduatoria da parte del Comune di Crotone, dato l’ampio contingente.

Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione ha sottolineato come questa procedura rappresenti un esempio virtuoso di collaborazione tra enti pubblici e di corretta applicazione delle norme, capace di rispondere alle esigenze organizzative degli enti e, al tempo stesso, di offrire concrete opportunità occupazionali.

È stato inoltre evidenziato come il Comune di Crotone, attraverso i concorsi indetti, abbia già provveduto all’assunzione di 211 dipendenti e abbia contestualmente consentito ad altri candidati risultati idonei di accedere a un impiego stabile presso altre amministrazioni, contribuendo in maniera significativa alla creazione di occupazione e alla valorizzazione del merito.

L’incontro si è concluso con l’augurio di buon lavoro ai nuovi agenti, chiamati a svolgere un ruolo fondamentale a servizio della collettività e della sicurezza urbana.