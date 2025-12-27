Quattro grandi eventi per salutare il nuovo anno a Crotone

Crotone saluta il nuovo anno con lo spettacolo, la musica e la partecipazione: quattro grandi eventi tra fine anno e Capodanno

Quattro appuntamenti di qualità, capaci di unire tradizione, grande musica e momenti di festa collettiva.

Il Comune di Crotone accompagna cittadini e visitatori verso la fine dell’anno e l’inizio del nuovo con quattro eventi simbolo, inseriti in Natale al Centro, il programma di iniziative natalizie che ha animato la città durante le festività. .

Il primo appuntamento è il Gran Galà Lirico di Fine Anno, in programma il 30 dicembre 2025 alle ore 20:30 presso il Teatro Comunale Vincenzo Scaramuzza.

Una serata di grande musica per salutare il 2025, con protagonisti Teresa Cardace (soprano), Gianfrancesco Federico (violino) e Nico Fuscaldo (pianoforte).

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

La notte di San Silvestro il 31 dicembre, la città si ritroverà in Piazza Pitagora per il grande Capodanno a Crotone.

A partire dalle 23:00, sul palco si alterneranno Max Gazzè & Calabria Orchestra, Camilway, Shining Voices Gospel Choir & Shining Band.

A seguire, il dj set “80 voglia di dance 90” accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno.

Anche in questo caso l’ingresso sarà libero.

Il 1° gennaio, alle ore 12:00, sul lungomare cittadino si rinnova uno degli appuntamenti più amati: il tradizionale Tuffo di Capodanno, simbolo di condivisione e buon auspicio per l’anno che inizia.

Sempre il 1° gennaio, alle ore 18:30, il Teatro Comunale Vincenzo Scaramuzza ospiterà il Primo Concerto di Capodanno, diretto dal maestro Gianluigi Borrelli.

Un evento speciale per inaugurare il 2026 all’insegna dell’eleganza e dell’energia della musica, con un’orchestra di 40 elementi che eseguirà le più celebri pagine della tradizione di Capodanno di Strauss, Verdi, Beethoven, Tchaikovsky e altri grandi compositori.

Sul palco Roberto Stricagnoli (tenore), Mattia Rigillo (soprano) e Gianfrancesco Federico (primo violino).

“Il bilancio del calendario natalizio è estremamente positivo. Abbiamo registrato una grande partecipazione di pubblico, eventi di alto livello artistico e una città viva, accogliente e protagonista. Con questi appuntamenti di fine anno e Capodanno confermiamo una visione che punta sulla qualità, sull’accessibilità e sulla valorizzazione degli spazi cittadini, dal teatro alle piazze. Crotone saluterà il nuovo anno con la musica, la bellezza e il senso di comunità che questi eventi sanno creare” dichiara il vicesindaco e assessore allo spettacolo Sandro Cretella